«Ланс» разбил «Лилль»

Уэс Саид, Флориан Товен и Райан Фофана смогли поразить ворота соперника в этой игре.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — Лилль 3:0
Голы: 1:0 Уэсли Саид (28'), 2:0 Флорьян Товен (43'), 3:0 Rayan Fofana (52') Ланс: Робин Риссер, Жонатан Гради, Самсон Байду, Маланг Сарр, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 69'), Матьё Юдоль, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре (Fode Sylla, 86'), Флорьян Товен (Флорьян Сотока, 86'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги, 74'), Rayan Fofana (Одсонн Эдуард, 68') Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк, 18'), Шансель Мбемба, Айсса Манди, Хакон-Арнар Харальдссон (Ngal'ayel Mukau, 59'), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе, 77'), Оливье Жиру (Хамза Игаман, 78'), Фелиш Коррея (Осам Сахрауи, 46'), Матиас Фернандес, Nathan Ngoy Предупреждения: Калвин Вердонк (36'), Айсса Манди (45 + 1'), Матьё Юдоль (83')
Победа позволила «Лансу» набрать 9 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице. У «Лилля» осталось 10 баллов и 3-я строчка.