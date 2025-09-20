2-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
    Оливье Жиру«Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Все новости спорта

    «Ланс» разбил «Лилль»

    «Ланс» — «Лилль»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс Лилль
    В матче пятого тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах разгромил «Лилль» со счетом 3:0.

    «Ланс»
    «Ланс»

    Уэс Саид, Флориан Товен и Райан Фофана смогли поразить ворота соперника в этой игре.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Лилль 3:0
    Голы: 1:0 Уэсли Саид (28'), 2:0 Флорьян Товен (43'), 3:0 Rayan Fofana (52') Ланс: Робин Риссер, Жонатан Гради, Самсон Байду, Маланг Сарр, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 69'), Матьё Юдоль, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре (Fode Sylla, 86'), Флорьян Товен (Флорьян Сотока, 86'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги, 74'), Rayan Fofana (Одсонн Эдуард, 68') Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк, 18'), Шансель Мбемба, Айсса Манди, Хакон-Арнар Харальдссон (Ngal'ayel Mukau, 59'), Айюб Буадди, Набиль Бенталеб (Этан Мбаппе, 77'), Оливье Жиру (Хамза Игаман, 78'), Фелиш Коррея (Осам Сахрауи, 46'), Матиас Фернандес, Nathan Ngoy Предупреждения: Калвин Вердонк (36'), Айсса Манди (45 + 1'), Матьё Юдоль (83')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Победа позволила «Лансу» набрать 9 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице. У «Лилля» осталось 10 баллов и 3-я строчка.

