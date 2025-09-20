«Бетис» ожил после неудачной серии: Пеллегрини отправил «Сосьедад» ещё глубже в кризис

Матч на «Ла Картухе» начался как латиноамериканский сериал — ярко, драматично и с интригой в каждой сцене. Болельщики только рассаживались на трибунах, а Ло Чельсо уже дирижировал атакой хозяев. Аргентинец в сотый раз вышел в зелёно-белой футболке и словно решил отметить юбилей особыми штрихами: ювелирным пасом он вывел Кучо Эрнандеса один на один. Колумбиец сделал паузу, развернулся и вогнал мяч под перекладину — 1:0.
Но празднование оказалось коротким. «Сосьедад» ответил мгновенно: хозяева ошиблись в обороне, Барренечеа выкатил мяч на Браиса Мендеса, и тот не стал мудрить — точный удар в угол сделал счёт равным. Уже к 13-й минуте команды обменялись голами, и казалось, впереди была целая футбольная феерия.
Жёсткость и нервы в центре поля
Однако фейерверк быстро погас. Вместо красивой игры начался затяжной спор за каждый сантиметр газона. Фолы шли один за другим, арбитр доставал карточки чаще, чем успевал делать записи в блокноте. За первую половину встречи «Сосьедад» собрал семь предупреждений — явное свидетельство того, что гости не справлялись с быстрыми атаками соперника и срывали их грубыми приёмами.
«Бетис» выглядел увереннее: Ло Чельсо подсказывал партнёрам, Абде подрывал фланг скоростными проходами, Форнальс искал пространство между линиями. Но до перерыва второй гол так и не случился, а интрига оставалась открытой.
Второе дыхание после перерыва
Если в концовке первого тайма команды застряли в борьбе, то начало второй половины снова оживило стадион. Форнальс отправил подачу в штрафную, Абде взлетел выше всех и пробил головой, а мяч рикошетом от рук голкипера Ремиро оказался в сетке. В протоколе это записали как автогол, но для фанатов «Бетиса» разницы не было — счёт стал 2:1, и трибуны снова раскачивались от хоров и барабанов.
Тренер гостей в отчаянии бросил в бой сразу четверых свежих игроков, в том числе и Арсена Захаряна, но это вообще не помогло. Команда из Сан-Себастьяна не показала ни напора, ни изобретательности. «Бетис» же почувствовал вкус крови и пошёл дожимать.
Форнальс поставил точку
На 69-й минуте всё стало ясно. Беллерин промчался по правому краю, резко прострелил в центр, где Форнальс успел к мячу первым и в одно касание отправил его в ворота. 3:1 — и у гостей окончательно опустились руки.
Оставшееся время превратилось в своеобразное шоу хозяев: Абде продолжал мучить защитников, Ло Чельсо собирал аплодисменты за каждое изящное движение, а «Сосьедад» выглядел безнадёжно уставшим. Гости даже не пытались всерьёз отыгрываться, будто сами понимали — матч уже проигран.
Для «Бетиса» эта победа стала второй в чемпионате, но её ценность выходит далеко за рамки трёх очков. Команда Пеллегрини показала характер: не развалилась после быстрой ответки соперника, выдержала давление и наказала за ошибки. Атмосфера на «Ла Картухе» превратилась в праздник — болельщики чувствовали, что их клуб снова в тонусе.
А вот «Сосьедад» увозит из Севильи лишь новые вопросы. Почему атака создаёт так мало моментов? Почему оборона выглядит такой хрупкой? И главное — как остановить этот падение, пока ещё не поздно?
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» теперь временно входит в четвёрку лидеров и с оптимизмом смотрит на ближайший матч в Лиге Европы против «Ноттингем Форест». «Сосьедад» же остаётся в зоне вылета, без побед и без видимых идей. Следующая игра против «Мальорки» может стать для тренера и команды настоящим экзаменом на выживание.