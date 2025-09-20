«Бетис» ожил после неудачной серии: Пеллегрини отправил «Сосьедад» ещё глубже в кризис

В Севилье хозяева подарили своим болельщикам надежду на скорое выздоровление команды. После трёх матчей без побед «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 3:1 и вернулся в зону Лиги чемпионов. А вот команда из Сан-Себастьяна продолжает тонуть в собственных ошибках и остаётся без побед.

Футбол. Испания. Ла Лига Бетис — Реал Сосьедад 3:1 Голы: 1:0 Кучо Эрнандес (7'), 1:1 Брайс Мендес (13'), 2:1 Абде Эззальзули (49'), 3:1 Эктор Бельерин (69') Бетис: Пау Лопес, Эктор Бельерин, Диего Льоренте (Марк Бартра, 46'), Натан, Хуниор Фирпо (Диего Гомес, 71'), Пабло Форнальс (Марк Рока, 71'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Родриго Рикельме, 86'), Антони (Пере Гарсия, 70'), Абде Эззальзули, Кучо Эрнандес Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо, 75'), Микель Оярсабаль, Брайс Мендес, Такэфуса Кубо (Лука Сучич, 66'), Йон Горротксатеги (Гонсалу Гуэдеш, 59'), Пабло Марин (Арсен Захарян, 66'), Серхио Гомес, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Карлос Солер, 59') Предупреждения: Брайс Мендес (7'), Пабло Марин (18'), Хон Арамбуру (26'), Софьян Амрабат (34'), Йон Горротксатеги (35'), Натан (39'), Игор Субельдия (54'), Хуниор Фирпо (65'), Дуйе Чалета-Цар (71'), Карлос Солер (86')

Матч на «Ла Картухе» начался как латиноамериканский сериал — ярко, драматично и с интригой в каждой сцене. Болельщики только рассаживались на трибунах, а Ло Чельсо уже дирижировал атакой хозяев. Аргентинец в сотый раз вышел в зелёно-белой футболке и словно решил отметить юбилей особыми штрихами: ювелирным пасом он вывел Кучо Эрнандеса один на один. Колумбиец сделал паузу, развернулся и вогнал мяч под перекладину — 1:0.

Гол Кучо Эрнандеса globallookpress.com

Но празднование оказалось коротким. «Сосьедад» ответил мгновенно: хозяева ошиблись в обороне, Барренечеа выкатил мяч на Браиса Мендеса, и тот не стал мудрить — точный удар в угол сделал счёт равным. Уже к 13-й минуте команды обменялись голами, и казалось, впереди была целая футбольная феерия.

Браис Мендес globallookpress.com

Жёсткость и нервы в центре поля

Однако фейерверк быстро погас. Вместо красивой игры начался затяжной спор за каждый сантиметр газона. Фолы шли один за другим, арбитр доставал карточки чаще, чем успевал делать записи в блокноте. За первую половину встречи «Сосьедад» собрал семь предупреждений — явное свидетельство того, что гости не справлялись с быстрыми атаками соперника и срывали их грубыми приёмами.

«Бетис» выглядел увереннее: Ло Чельсо подсказывал партнёрам, Абде подрывал фланг скоростными проходами, Форнальс искал пространство между линиями. Но до перерыва второй гол так и не случился, а интрига оставалась открытой.

Второе дыхание после перерыва

Если в концовке первого тайма команды застряли в борьбе, то начало второй половины снова оживило стадион. Форнальс отправил подачу в штрафную, Абде взлетел выше всех и пробил головой, а мяч рикошетом от рук голкипера Ремиро оказался в сетке. В протоколе это записали как автогол, но для фанатов «Бетиса» разницы не было — счёт стал 2:1, и трибуны снова раскачивались от хоров и барабанов.

Эз Абде празднует гол globallookpress.com

Тренер гостей в отчаянии бросил в бой сразу четверых свежих игроков, в том числе и Арсена Захаряна, но это вообще не помогло. Команда из Сан-Себастьяна не показала ни напора, ни изобретательности. «Бетис» же почувствовал вкус крови и пошёл дожимать.

Форнальс поставил точку

На 69-й минуте всё стало ясно. Беллерин промчался по правому краю, резко прострелил в центр, где Форнальс успел к мячу первым и в одно касание отправил его в ворота. 3:1 — и у гостей окончательно опустились руки.

Пабло Форнальс globallookpress.com

Оставшееся время превратилось в своеобразное шоу хозяев: Абде продолжал мучить защитников, Ло Чельсо собирал аплодисменты за каждое изящное движение, а «Сосьедад» выглядел безнадёжно уставшим. Гости даже не пытались всерьёз отыгрываться, будто сами понимали — матч уже проигран.

Для «Бетиса» эта победа стала второй в чемпионате, но её ценность выходит далеко за рамки трёх очков. Команда Пеллегрини показала характер: не развалилась после быстрой ответки соперника, выдержала давление и наказала за ошибки. Атмосфера на «Ла Картухе» превратилась в праздник — болельщики чувствовали, что их клуб снова в тонусе.

А вот «Сосьедад» увозит из Севильи лишь новые вопросы. Почему атака создаёт так мало моментов? Почему оборона выглядит такой хрупкой? И главное — как остановить этот падение, пока ещё не поздно?

«Бетис» теперь временно входит в четвёрку лидеров и с оптимизмом смотрит на ближайший матч в Лиге Европы против «Ноттингем Форест». «Сосьедад» же остаётся в зоне вылета, без побед и без видимых идей. Следующая игра против «Мальорки» может стать для тренера и команды настоящим экзаменом на выживание.