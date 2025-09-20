2-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
    «Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 23:41
    • Дубль Пулишича помог «Милану» разгромить «Удинезе»
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
    Дубль Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Эр-Рияд»

    «Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    В матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» победил «Эр-Рияд» со счетом 5:1.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    На голы Жоау Феликса (дважды), Кингсли Комана и Криштиану Роналду (дважды) гости ответили только точным ударом Мамаду Силлы.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Наср — Эр-Рияд 5:1
    Голы: 1:0 Жоау Фелиш (6'), 2:0 Кингсли Коман (30'), 3:0 Криштиану Роналду (33'), 4:0 Жоау Фелиш (49'), 4:1 Мамаду Силла (51'), 5:1 Криштиану Роналду (76') Аль-Наср: Рагед Наджар, Мохамед Симакан, Иньиго Мартинес (Abdulelah Al-Amri, 80'), Марсело Брозович (Абдулла аль-Хайбари, 63'), Айман Яхья, Кингсли Коман, Анжело Габриэл (Али Аль-Хассан, 80'), Садио Мане (Абдулрахман Гариб, 63'), Жоау Фелиш (Мохаммед Маран, 86'), Криштиану Роналду, Султан Аль-Ганам Эр-Рияд: Милан Борян, Йоанн Барбе, Серхио Гонсалес, Исмаила Соро (Talal Al-Shubili, 46'), Toze, Мамаду Силла, Muhammad Sahlouli (Сауд Зайдан, 53'), Nasser Al-Bishi (Teddy Lia Okou, 46'), Khalil Al-Absi (Khaled Ali Al Asbahi, 73'), Hazazi Yahya, Ammar Al-Harfi (Osama Al-Boardi, 53') Предупреждения: Садио Мане (45 + 1'), Иньиго Мартинес (54')

    У «Аль-Насра» теперь девять очков и первое место в турнирной таблице саудовского чемпионата, «Эр-Рияд» с тремя очками идет тринадцатым.

