Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн установил новое достижение в Лиге чемпионов, став самым быстрым игроком, которому удалось забить 50 мячей в турнире.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежский нападающий достиг отметки в юбилейный гол в поединке против «Наполи». Для этого ему потребовалось всего 49 встреч.

Прежний рекорд принадлежал Рууду ван Нистелрою — голландский нападающий сделал это в 62 матчах. Для сравнения: Лионель Месси достиг аналогичной отметки за 66 игр.

Благодаря этому результату Холанн сравнялся по голам с Тьерри Анри — оба занимают девятое место в историческом списке бомбардиров Лиги чемпионов. Лидером остаётся Криштиану Роналду с 140 голами в 183 матчах.