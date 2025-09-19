Источник: ЦСКА заинтересован в переходе Кузяева

рассчитывает подписать полузащитника, сообщает «Чемпионат»

По информации источника, руководство «красно-синих» начало общение со стороной игрока о потенциальном переходе после несостоявшегося трансфера Дмитрия Баринова. Утверждается, что 32-летний россиянин готов перейти в ЦСКА.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр», за который Кузяев выступал с лета 2023 года.

За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.