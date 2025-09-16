ПерерывБенфика — КарабахОнлайн
    Андреас Шельдеруп«Бенфика» — «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    Тедеев: До самого конца мы претендовали на то, чтобы сравнять счет

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:3) в матче Кубка России.

    Заур Тедеев
    Заур Тедеев

    «Тяжелый момент для нашей команды в целом. Прошло несколько матчей, мы рассчитывали на другое. Но есть много позитива с точки зрения игры. И сегодняшний матч, особенно первый тайм и эпизодами второй, показал, что мы можем выглядеть убедительно. А те мячи, которые мы пропустили, объясняются тем, что три футболиста впервые играли друг с другом. Мы на такое не рассчитывали, что все они выйдут одновременно. Это обусловлено тяжелым выездом и состоянием игроков после него. На двух‑трех позициях мы планировали поставить других игроков. В некоторых эпизодах нам не хватило лидеров, которые могли бы сыграть в ключевые моменты матча. Два мяча мы пропустили из ничего.

    Тем не менее до самого конца мы претендовали на то, чтобы сравнять счет. А ошибка со стороны бригады арбитров в концовке привела к эпизоду с третьим голом. Решение у меня вызвало бурю негодования. Этот момент даже выглядел смешно. Мы должны были атаковать со стандартного положения и пытаться его реализовать.

    Что касается остального, есть над чем работать. Слава богу, у нас подъезжают футболисты. Да, это 12‑я игра, но 11 этих игроков мы ждали. Хорошо, что они есть, мы надеялись на это. Сейчас наступил самый главный момент: эти футболисты должны по ходу сезона включаться, начать друг друга понимать и физически адаптироваться к команде. И это в очень сложный момент. Уверен, что через 2–3 цикла команда будет сильнее с точки зрения качества. Думаю, в этом плане мы однозначно добавим», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

    «Акрон» с 5 очками занимает 3-е место группу D в Кубке России после четырех встреч.

