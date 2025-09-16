16 сентября в Турине состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в которомпримет дортмундскую. Начало встречи в 22:00 по мск.

«Ювентус» выиграл три стартовых матча сезона. Позади у туринцев сумасшедший матч с «Интером». «Бьянконери» удалось отыграться и одержать важную победу в Серии А. Так что настроение у хозяев должно быть боевое.

«Боруссия» также имеет неплохие результаты — в четырех матчах 3 победы и ничья. При этом стоит отметить, что для гостей это будет первая серьезная проверка в новом сезоне. Ранее у них были проходные соперники, теперь это топ-команда, которой они проиграли в межсезонье.

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Юве» фаворитом пары за 1.96, на победу «Боруссии» они предлагают 4.20.

Эксперты LiveSport рассказали, на что ставить в своем прогнозе на поединок.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Ювентуса» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.