«Ювентус» выиграл три стартовых матча сезона. Позади у туринцев сумасшедший матч с «Интером». «Бьянконери» удалось отыграться и одержать важную победу в Серии А. Так что настроение у хозяев должно быть боевое.
«Боруссия» также имеет неплохие результаты — в четырех матчах 3 победы и ничья. При этом стоит отметить, что для гостей это будет первая серьезная проверка в новом сезоне. Ранее у них были проходные соперники, теперь это топ-команда, которой они проиграли в межсезонье.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Юве» фаворитом пары за 1.96, на победу «Боруссии» они предлагают 4.20.
- Эксперты LiveSport рассказали, на что ставить в своем прогнозе на поединок.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Ювентуса» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.