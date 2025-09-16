Ювентус — Боруссия Д: прогноз на футбол, Лига чемпионов, ставка на матч за 1.82

16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Боруссия» Д, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря четвертому месту в итальянской Серии А прошлого сезона.

Команда после четырех туров национального первенства занимает вторую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Наполи», а также на два очка опережает третий «Удинезе».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках четвертого тура итальянского чемпионата клуб из Турина дома обыграл «Интер» с феерическим счетом 4:3.

Ранее коллектив в поединке третьего тура национального первенства теперь уже в чужих стенах также набрал три очка, когда одержал победу над «Дженоа» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Милик, плохая форма — Жегрова, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ювентус» выиграл, а в семи последних поединках ни разу не проиграл.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд, как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря четвертому месту в Бундеслиге прошлого сезона.

Команда по итогам трех туров национального первенства занимает вторую позицию, на два очка отставая от лидера «Баварии», а также лишь по дополнительным показателям опережая третий «Кёльн».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на чужом поле со счетом 2:0 обыграл «Хайденхайм».

Перед этим коллектив в втором туре немецкого первенства также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Унион» Берлином (3:0).

Не сыграют: травмированы — Ансельмино, Джан, Древес, Дюранвиль, Озкан, Шлоттербек и Зюле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, добиться этого непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Бундеслиге текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Ювентус» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Боруссия» Дортмунд выиграла

в семи из девяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.55, победа «Боруссии» Дортмунд — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

При этом в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.