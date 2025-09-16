Во вторник, 16 сентября, «Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

51' Байер в штангу ворот «Ювентуса» попал, с острого угла пробив на точность.

50' Мяч под контролем «Ювентуса», прессингом затрудняют начало атаки футболисты «Боруссии».

48' Свенссона снес Бремер в центре поля, просили желтую карточку для защитника хозяев представители тренерского штаба гостей, но арбитр неприклонен.

47' Активно начали игроки «Юве»,будто и не было перерыва.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 4 Удары мимо 1 43 Владение мячом 57 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 7 Фолы 3

45' Перерыв. Спокойный темп игры в первом тайме был, чуть острее выглядел «Ювентус», у «Боруссии» пока мало что в атаке получается.

44' Включились в прессинг игроки «Боруссии» на чужой половине поля, и заработали угловой у ворот «Ювентуса».

43' Желтая карточка показана Антону.

41' Подача Свенссона с углового в штрафную «Ювентуса», снимают верх защитники хозяев.

39' Опенда неожиданным ударом с острого угла проверил бдительность вратаря «Боруссии», на чеку Кобель.

38' Темп игры подрос, прежде всего за счет активности хозяев, разыгрались футболисты «Ювентуса».

34' Удар головой после подачи с углового «Ювентусом» нанес Келли, но мяч в защитника гостей попал.

34' Хороший отрезок от «Ювентуса», захватили они инициативу, и проводят атаку за атакой на ворота «Боруссии»

32' Удар Дэвида с левой ноги из-за пределов штрафной «Боруссии» выше ворот Кобеля пролетел.

31' Удар Йылдыза из пределов штрафной «Боруссии» с лету угодил в защитника гостей.

29' Очень спокойный темп игры пока, ощущение что команды довольны счетом на табло.

27' Взяли мяч под контроль туринцы, но пока до угроз воротам гостей дело не доходит.

24' Владение «Боруссии» пока не приводит к угрозам воротам итальянцев, в то время как быстрые атаки «Ювентуса» несут в себе опасность.

22' Опенда пяткой пробил после подачи с углового Йылдызом, мяч мимо ворот Кобеля пролетел.

21' Быстрая атака «Ювентуса» заканчивается угловым у ворот «Боруссии».

17' Больше «Боруссия» владеет мячом, 67 процентов времени мяч находится у гостей в ногах.

14' Йылдыз нарушил правила достаточно жестким фолом, но арбитр высокую планку единоборств задает и оставляет без желтой карточки игрока «Ювентуса».

11' Гирасси пробил с угла штрафной площади «Ювентуса», но удар в одного из защитников хозяев пришелся.

09' Спокойный темп игры на первых минутах, присматриваются соперники друг к другу.

06' Подача Копмейнерса с углового нашла голову Келли, но его удар выше ворот «Боруссии» пришелся.

05' Тюрам решился на удар из-за пределов штрафной «Боруссии», классный сейв от Кобеля.

03' Коуто пробовал партнера вывести на ударную позицию в штрафной хозяев, но защитники «Ювентуса» внимательно действовали.

01' Матч начался! «Боруссия» начала с центра поля.

До матча

21:58 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 45 666 зрителей.

21:40 Главным арбитром матча будет Франсуа Летексье из Франции.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Ди Грегорио, Бремер, Келли, Копмейнерс, Йылдыз, Калюлю, Тюрам-Юльен, Опенда, Маккенни, Камбьязо, Дэвид.

«Боруссия»: Кобель, Коуто, Антон, Бенсебаини, Нмеча, Гирасси, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Адейеми.

«Ювентус»

«Ювентус» начинает выступления в основном раунде Лиге чемпионов благодаря четвертому месту в итальянской Серии А прошлого сезона. Команда после четырех туров национального первенства занимает вторую позицию и лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Наполи», а также на два очка опережает третий «Удинезе». В предыдущей игре в рамках четвертого тура итальянского чемпионата клуб из Турина дома обыграл «Интер» с феерическим счетом 4:3. Ранее коллектив в поединке третьего тура национального первенства теперь уже в чужих стенах также набрал три очка, когда одержал победу над «Дженоа» (1:0).

В шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Ювентус» выиграл, а в семи последних поединках ни разу не проиграл. Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля. Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с двумя голами. Травмирован — Милик, плохая форма — Жегрова, дисквалифицированных игроков нет.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд, как и его соперник, только начинает выступления в Лиге чемпионов, куда он попал благодаря четвертому месту в Бундеслиге прошлого сезона. Команда по итогам трех туров национального первенства занимает вторую позицию, на два очка отставая от лидера «Баварии», а также лишь по дополнительным показателям опережая третий «Кёльн». в своей последней игре в рамках третьего тура национального чемпионата клуб на чужом поле со счетом 2:0 обыграл «Хайденхайм». Перед этим коллектив в втором туре немецкого первенства также набрал максимум очков, когда теперь уже в домашних стенах одержал разгромную победу над «Унион» Берлином (3:0).

В четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей. Это говорит о неплохих шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, тем не менее, добиться этого непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля. Серу Гирасси — лучший бомбардир команды в Бундеслиге текущего сезона с четырьмя голами. Травмированы — Ансельмино, Джан, Древес, Дюранвиль, Озкан, Шлоттербек и Зюле, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в августе 2025 в рамках товарищеского матча. Со счетом 2:1 победу одержал «Ювентус».

За всю историю команды сыграли 11 матчей. В 7 победил «Ювентус», в 3 «Боруссия», оставшаяся игра закончилась вничью.

