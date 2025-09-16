Гаджиев — о трансферной кампании «Динамо» Мх: Оценю как неоднозначную

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.

    Гаджи Гаджиев — президент «Динамо» Мх
    Гаджи Гаджиев — президент «Динамо» Мх

    «Трансферная работа клуба? Оценю как неоднозначную. Мы потеряли двух ведущих игроков — Эгаша Касинтуру, Валентина Пальцева — и нашего воспитанника с хорошими задатками Абакара Гаджиева. Болезненные потери, которые не удастся быстро восполнить в силу того, что новички прибывали уже после начала чемпионата и ни один из них не прошёл важную предсезонную подготовку вместе с командой.

    Трансферные переговоры — сложный процесс, особенно когда они упираются в сроки оплаты "завтра": вариант "когда мы получим деньги за своих игроков" никого не устраивает, даже если речь о небольшой отсрочке», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

    • Напомним, что в летнее трансферное окно клуб покинули 4 футболиста — защитники Максим Храмцов («Ротор») и Валентин Пальцев («Краснодар»), а также полузащитники Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев (оба — «Ахмат»).

    После 8-и туров в российской Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

