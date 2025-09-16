ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Кристал Пэлас» переиграл в серии пенальти «Миллуолл»

    «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»: счет матча 2:1 пен, обзор голов

    «Кристал Пэлас» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги минимально переиграл «Миллуолл» — 1:1, 4:2 пен.

    Крис Ричардс
    Крис Ричардс

    Счет в матче открыл Крис Ричардс на 72-й минуте встречи. «Миллуолл» перевел игру в серию пенальти в компенсированное время благодаря голу Райана Леонарда.

    В серии пенальти «орлы» оказались сильнее — 4:2.

    Кристал Пэлас — Миллуолл 1:1
    Голы: 1:0 Крис Ричардс (72'), 1:1 Райан Леонард (90 + 1'), 1:0 Жан-Филипп Матета (пенальти) (90 + 5'), 2:0 Крис Ричардс (пенальти) (90 + 5') Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Марк Гехи (Крис Ричардс, 61'), Даниэль Муньос, Борна Соса (Джастин Девенни, 71'), Уилл Хьюз, Даити Камада, Ромен Эссе (Christantus Uche, 46'), Ереми Пино (Хефферсон Лерма, 71'), Жан-Филипп Матета Миллуолл: Стивен Бенда, Зак Стёрдж, Уэс Хардинг, Калеб Тейлор, Тристан Крама, Камарл Грант (Айдомо Эмаху, 78'), Дерек Мазу-Сако, Михаило Иванович (Джош Кобёрн, 46'), Камиэль Негли (Jack Howland, 78'), Джорджи Келли (Тьерно Балло, 23'), Raees Bangura-Williams (Райан Леонард, 78') Предупреждения: Тьерно Балло (60'), Raees Bangura-Williams (70'), Уилл Хьюз (76'), Дерек Мазу-Сако (83'), Райан Леонард (90 + 5')

    «Орлы» вышли в 1/8 финала турнира, где своего соперника узнают по окончанию всех игр 3-го круга турнира.

