«Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол у хозяев забил Николас Пас на 13-й минуте.
«Дженоа» смог сравнять счет на 90+2-й минуте благодаря точному удару Калеба Экубана.
Футбол. Италия. Серия А
Комо — Дженоа 1:1
Голы: 1:0 Нико Пас (13'), 1:1 Калеб Экубан (90 + 2') Предупреждения: Лео Эстигор (29'), Алекс Валле (39'), Руслан Малиновский (48'), Патрик де Оливейра (59'), Серхи Роберто (81'), Cesc Fàbregas (90 + 6') Удаление: Хакобо Рамон (89')
После этого матча «Комо» занимает 9-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Дженоа» располагается на 15-й позиции (2).