    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться
  • 23:59
    • «Эспаньол» в меньшинстве одолел «Мальорку» в матче Примеры
  • 23:43
    • «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А
  • 19:44
    • Умтити завершил карьеру в 31 год
  • 19:20
    • «Авангард» обыграл «Динамо» Минск в КХЛ
  • 14:03
    • ФИФА объединит сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных
    Все новости спорта

    «Комо» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А

    «Комо» — «Дженоа»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Дженоа
    «Комо» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол у хозяев забил Николас Пас на 13-й минуте.

    «Дженоа» смог сравнять счет на 90+2-й минуте благодаря точному удару Калеба Экубана.

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Дженоа 1:1
    Голы: 1:0 Нико Пас (13'), 1:1 Калеб Экубан (90 + 2') Предупреждения: Лео Эстигор (29'), Алекс Валле (39'), Руслан Малиновский (48'), Патрик де Оливейра (59'), Серхи Роберто (81'), Cesc Fàbregas (90 + 6') Удаление: Хакобо Рамон (89')

    После этого матча «Комо» занимает 9-е место в таблице Серии А с 4 очками в активе. «Дженоа» располагается на 15-й позиции (2).

