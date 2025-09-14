Защитник Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке

Бразильский защитникрасторг контракт св одностороннем порядке после того, как не был включен в заявку клуба на чемпионат Саудовской Аравии.

«После предсезонной подготовки в Германии я был удивлен, узнав, что не смогу играть в саудовской лиге. У меня будет возможность сыграть только в нескольких матчах Лиги чемпионов Азии. Эта ситуация заставила меня задуматься о будущем. У меня еще много мечтаний в футболе, а в этом сезоне у меня не будет достаточно игрового времени», — прокомментировал ситуацию Лоди, объяснив свой уход.

В «Аль-Хилале» пообещали принять юридические меры после того, как футболист покинул расположение клуба, а их офис получил официальное уведомление о расторжении контракта по инициативе игрока.

В прошлом сезоне Лоди провел 11 матчей за «Аль-Хилаль» в чемпионате, отметившись одной голевой передачей, и сыграл шесть встреч в Лиге чемпионов АФК, где забил один гол и отдал две голевые передачи.