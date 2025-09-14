Гвардиола: Нам еще многое предстоит улучшить. Эта победа очень полезна для нас

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы проявили боевой дух, игроки очень горды собой, в такой особенный день они стараются показать себя как можно лучше. Мы увидели радость наших болельщиков, это огромная привилегия. Нам еще многое предстоит улучшить. Пока что мы не та команда, какой хотим быть, но идем к этому шаг за шагом. Эта победа очень полезна для нас.

У "Манчестер Юнайтед" великолепные футболисты, в домашних матчах с ними нам приходится нелегко, на "Олд Траффорд" наши результаты лучше.

Фил Фоден сыграл замечательно. Он любит заходить в штрафную площадь, во время нашего последнего чемпионского сезона он был лучшим игроком Премьер-лиги. Он очень важен для нас. Вклад Холанна тоже невероятен: семь голов в двух матчах — не так уж и плохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Календарь и таблица АПЛ

У «Манчестер Сити» стало шесть очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Манчестер Юнайтед» осталось 4 балла и 14-я строчка.