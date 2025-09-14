ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гвардиола: С тех пор как я возглавил «Манчестер Сити», мы всегда выглядели сильнее «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед дерби против «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    Матч состоится в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 18:30 мск.

    «С тех пор как я возглавил команду, мы всегда выглядели сильнее. Всегда. Мы набрали огромное количество очков.

    Может ли "Юнайтед" нас обыграть? Конечно. Хотим ли мы уступить завтра? Нет. Нам нужны очки, необходимо прервать серию из двух поражений и сделать это. Но я не оглядываюсь назад», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    После трех туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 4 очка и располагается на 11-й строчке, тогда как «Сити» с 3 баллами занимает 16-е место.

