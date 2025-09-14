Газзаев: Для «Балтики» нет авторитетов

Заслуженный тренер Россиивпечатлен игрой калининградской «Балтики» на старте сезона и считает, что сейчас для нее нет авторитетов в чемпионате.

«Абсолютно равная игра, в которой "Балтика" показала запредельную самоотдачу. Команда показывает прочную игру и не проигрывает в 8 матчах. Для нее нет авторитетов! Безусловно, в этом огромная заслуга Талалаева. Тренеру удалось сплотить коллектив, нацелить и требовать от него результат. На протяжении всех матчей этого сезона у команды виден свой стиль», — сказал Газзаев «СЭ».

В матче 8-го тура РПЛ «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Зенитом» (0:0). Сейчас команда Андрея Талалаева идет второй в таблице чемпионата России с 16 очками.