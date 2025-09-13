«Фрайбург» вырвал победу у «Штутгарта»

на своем поле одержал волевую победу надв матче 3-го тура Бундеслиги — 3:1.

Гости открыли счет уже 20-й минуте усилиями Эрмедина Демировича.

Швабы вели в счете до 81-й минуты, пока Игор Матанович не восстановил равновесие. Пять минут спустя Дерри Шерхант вывел «орлов» вперед, а тот же Матанович на 90+1-й минуте реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Штутгарт 1:1 Голы: 0:1 Эрмедин Демирович (20'), 1:1 Игор Матанович (81'), 2:1 Дерри Шерхант (86'), 3:1 Игор Матанович (пенальти) (90 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Ян-Никлас Бесте (Эрен Динкчи, 86'), Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге (Николас Хефлер, 86'), Иоганн Манзамби, Винченцо Грифо (Дерри Шерхант, 63'), Лукас Хёлер (Игор Матанович, 78') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 76'), Юлиан Хабот, Йоша Вагноман (Лоранс Ассиньон, 89'), Джейми Левелинг, Билаль эль-Ханнус, Ангело Штиллер, Атакан Каразор (Крис Фюрих, 89'), Финн Ельч, Эрмедин Демирович (Чема Андрес, 76'), Бадредин Буанани (Тьягу Томаш, 63') Предупреждение: Билаль эль-Ханнус (90 + 3')

«Фрайбург» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 12-е место с 3 баллами. «Штутгарт» с тем же количеством баллов спустился на 11-ю позицию в Бундеслиге.

«Фрайбург» 20 сентября сыграет против «Вердера» в гостях, «Штутгарт» примет «Санкт-Паули» днем ранее.