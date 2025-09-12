2-й таймБенфика — Санта-Клара: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата ПортугалииОнлайн
    «Бенфика» — «Санта-Клара»: онлайн, прямая трансляция 5-го тура чемпионата Португалии
  23:52
    «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  23:30
    «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  21:01
    Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  19:18
    «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  00:01
    «Севилья» и «Эльче» поделили очки в матче Примеры
    «Севилья» и «Эльче» поделили очки в матче Примеры

    «Севилья» — «Эльче»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Севилья Эльче
    «Севилья» сыграла вничью с «Эльче» (2:2) в матче 4-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    У хозяев отличились Исаак Ромеро на 28-й минуте и Херард Фернандес на 85-й минуте.

    В составе «Эльче» голы записали на свой счет Андре Силва на 54-й минуте и Рафаэль Мир на 70-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Севилья — Эльче 2:2
    Голы: 1:0 Исаак Ромеро (28'), 1:1 Андре Силва (54'), 1:2 Рафаэль Мир Висенте (70'), 2:2 Пеке (85') Севилья: Эрьян Нюланд, Сесар Аспиликуэта, Танги Ньянзу (Андрес Кастрин, 61'), Маркан, Хуанлу Санчес (Аднан Янузай, 79'), Батиста Менди, Неманья Гудель (Алексис Санчес, 61'), Люсьен Агум, Рубен Варгас (Пеке, 79'), Альфон Гонсалес (Габриэль Суасо, 61'), Исаак Ромеро Эльче: Матиас Дитуро, Адрия Педроса (Лео Петро, 88'), Альваро Нуньес, Педро Бигас, Давид Аффенгрубер, Виктор Чуст (Эктор Форт, 80'), Мартим Нету (John Nwankwo Donald, 88'), Алейкс Фебас, Рафаэль Мир Висенте (Альваро Родригес, 80'), Андре Силва, Ali Houary (Родриго Мендоса, 60') Предупреждения: Люсьен Агум (8'), Исаак Ромеро (44'), Виктор Чуст (44'), Танги Ньянзу (52'), Адрия Педроса (83'), Matias Almeyda (90 + 3'), Сесар Аспиликуэта (90 + 3'), John Nwankwo Donald (90 + 4')

    После этого матча «Севилья» занимает 11-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Эльче» — на 6-й строчке (6 баллов).

    Читайте также

