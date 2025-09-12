Перрен: «Краснодар» в Лиге 1 боролся бы за самые высокие места и еврокубки

Полузащитникответил на вопрос о том, как российский клуб мог бы выступить в лиге 1.

«Это разные чемпионаты с разным стилем футбола. РПЛ более открытая и техничная, а лига 1 — тактически и физически более сложная. Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг.

За какое место боролся бы "Краснодар"? Трудно сказать точно, но я искренне считаю, что "Краснодар" боролся бы за самые высокие места и еврокубки», — цитирует Перрена «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» является действующим чемпионом России и лидером текущего сезона. Перрен перебрался летом в команду из «Осера».