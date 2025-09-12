Мор: Не думаю, что Тюкавин сделает разницу в игре против «Спартака»

Экс-игроквысказался о предстоящем матче «красно-белых» противв рамках 8-го тура РПЛ.

«Хорошо, что Тюкавин в принципе возвращается. Не думаю, что после такой паузы со "Спартаком" Константин сделает разницу. Не уверен, что он много сыграет. Бросать в такую зарубу человека после травмы… Здесь я настроен скептически.

Расстановка сил в игре не меняется. Фаворита в этом матче нет. Будет нервная игра, потому что обе команды прижаты к стенке. "Динамо" нельзя дальше терять очки. У них на воротах будет Лещук — исторически сложилось, что это хорошо для "Спартака". Не жду сумасшедшего качества игры, но будет нерв и эмоция», — приводит слова Мора «Чемпионат».

Игра состоится 13 сентября на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.