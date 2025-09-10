«Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном

Полузащитникстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Стало известно, что Эриксен подписал контракт с «Вольфсбургом» до конца сезона 2026/2027.

«Вольфсбург — мой первый клуб в Бундеслиге, и я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе с "Вольфсбургом" мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно.

Я сразу почувствовал, что у тренера Паула Симониса есть чёткое видение команды и меня в ней лично. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых мне игроков из сборной Дании, делает переход в "Вольфсбург" особенно привлекательным для меня», — сказал Эриксен.

В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», где провел 23 матча, забил гол и сделал 2 голевые передачи.