    «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Эриксеном

    Полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

    Стало известно, что Эриксен подписал контракт с «Вольфсбургом» до конца сезона 2026/2027.

    «Вольфсбург — мой первый клуб в Бундеслиге, и я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе с "Вольфсбургом" мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно.

    Я сразу почувствовал, что у тренера Паула Симониса есть чёткое видение команды и меня в ней лично. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых мне игроков из сборной Дании, делает переход в "Вольфсбург" особенно привлекательным для меня», — сказал Эриксен.

    • В прошедшем сезоне полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», где провел 23 матча, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

