Ангола обыграла Маврикий в матче африканской квалификации ЧМ-2026

Завершились 3 матча африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Ангола обыграла Маврикий со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились М'бала Нзола на 17-й минуте, Фреди на 58-й минуте и Зини на 63-й минуте.

У Маврикия единственный гол забил Уильям Франсуа на 21-й минуте.

После этого матча Ангола занимает 4-е место в группе D с 10-ю очками в активе. Маврикий — на 5-й позиции (5).

Габон сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром (0:0).

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка

Габон — Кот-д Ивуар 0:0

Голы: 1:0 Ирвин Кардона (5'), 2:0 Зак Мускат (11'), 3:0 Пол Мбонг (34'), 3:1 Никола Нанни (пенальти) (45 + 2') Габон: Антони Ойоно, Бруно Экеле Манга, Жак Экоми, Гелор Канга (Ноха Лемина, 90'), Марио Лемина (Андре Поко, 90'), Ибраим Дидье Ндонг, Дени Буанга, Джим Аллевина (Шави Бабика, 74'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Loyce Mbaba, Mick Onfia Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Люк Зогбе (Уилфрид Синго, 61'), Эван Н'Дика, Одилон Коссуну, Гислейн Конан, Жан-Филипп Гбамин, Ибраим Сангаре (Секо Фофана, 61'), Франк Кессье, Николя Пепе (Саймон Адингра, 74'), Себастьен Аллер (Вакун Байо, 83'), Амад Диалло (Эванн Гессан, 74') Предупреждения: Николя Пепе (21'), Эванн Гессан (90 + 2'), Александер Сатариано (45 + 1') Удаление: Филиппо Берарди (43')