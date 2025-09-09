Ангола обыграла Маврикий в матче африканской квалификации ЧМ-2026

Пьер-Эмерик Обамеянг — нападающий сборной Габона Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Ангола обыграла Маврикий со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились М'бала Нзола на 17-й минуте, Фреди на 58-й минуте и Зини на 63-й минуте.
У Маврикия единственный гол забил Уильям Франсуа на 21-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Ангола — Mauritius 3:1
Голы: 1:0 M'Bala Nzola (17'), 1:1 William Joseph Francois (21'), 2:1 Фреди (58'), 3:1 Зини (63') Ангола: Неблу Адилсон, Давид Карму, Жонатан Буату-Мананга, Нурио Фортуна (Pedro Bondo, 46'), Эдди Афоншу, Мануэль Шоу, Фреди (Beni Jetour, 70'), Бени Мамбуэни Мукенди (Maestro, 56'), Мануэль Бенсон (Anderson Cruz, 81'), Милсон, M'Bala Nzola (Зини, 46') Mauritius: Lindsay Rose, Yannick Aristide (Jason Ferre, 86'), Jeremy Villeneuve (Cooper Legrand, 59'), Gabriel Caliste, Emmanuel Vincent, William Joseph Francois, Darel Arthee (Jordan Francois, 68'), Rosario Latouchent (Bradley Antoine, 86'), Dylan Collard, Wilson Mootoo, Dorian Chiotti Предупреждения: Давид Карму (37'), Emmanuel Vincent (43'), Фреди (67')
После этого матча Ангола занимает 4-е место в группе D с 10-ю очками в активе. Маврикий — на 5-й позиции (5).
Габон сыграл вничью с Кот-д'Ивуаром (0:0).
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Габон — Кот-д Ивуар 0:0
Голы: 1:0 Ирвин Кардона (5'), 2:0 Зак Мускат (11'), 3:0 Пол Мбонг (34'), 3:1 Никола Нанни (пенальти) (45 + 2') Габон: Антони Ойоно, Бруно Экеле Манга, Жак Экоми, Гелор Канга (Ноха Лемина, 90'), Марио Лемина (Андре Поко, 90'), Ибраим Дидье Ндонг, Дени Буанга, Джим Аллевина (Шави Бабика, 74'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Loyce Mbaba, Mick Onfia Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Люк Зогбе (Уилфрид Синго, 61'), Эван Н'Дика, Одилон Коссуну, Гислейн Конан, Жан-Филипп Гбамин, Ибраим Сангаре (Секо Фофана, 61'), Франк Кессье, Николя Пепе (Саймон Адингра, 74'), Себастьен Аллер (Вакун Байо, 83'), Амад Диалло (Эванн Гессан, 74') Предупреждения: Николя Пепе (21'), Эванн Гессан (90 + 2'), Александер Сатариано (45 + 1') Удаление: Филиппо Берарди (43')
После этого матча Габон занимает 2-е место в группе F с 19-ю очками в активе. Кот-д'Ивуар — на 1-й строчке (20).
Мавритания и Южный Судан поделили очки (0:0).
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Мавритания — South Sudan 0:0
Мавритания: Ибраима Кейта, Ламин Ба, Али Абейд, Амар Сиди Буна (Mamadou Diallo, 85'), Абубакари Койта, Папа Ндиага Яд, Идрисса Тьям (Ahmed M'Bracek, 67'), Abderrahmane Sarr, Nouh Mohamed El Abd, Maata Magassa (Sidi Yacoub, 85'), Bodda Mouhsine South Sudan: Tito Okello, Valentino Yuel (David Omot Sebit, 85'), Peter Chol, Keer Mangar Majak, Peter Chan, Joseph Malish, Rashid Okocha, Paul Puk Kun Pal (Atir Thomas Tom, 46'), Rashid Toha, Samuel Taban, Majak Mawith (Pap Chol, 64') Предупреждения: Rashid Toha (56'), Rashid Okocha (61'), Atir Thomas Tom (67'), Samuel Taban (82'), Pap Chol (87'), Peter Chan (90 + 2'), David Omot Sebit (90 + 4')
Хозяева занимают 5-е место в группе В с 6-ю очками в активе. Южный Судан — на 6-й позиции (4).