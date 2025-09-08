2-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
    Беларусь U21 проиграла молодежке Австрии в квалификации ЧЕ-2027 U21

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Сборная Австрии Сборная Эстонии Сборная Исландии Сборная Уэльса Сборная Дании
    Завершились 3 матча квалификации молодежного чемпионата Европы 2027-го года.

    Сборная Дании U21
    Сборная Дании U21

    В одной из встреч Австрия U21 обыграла Беларусь U21 со счетом 3:2.

    В составе гостей дублем отметился Давид Хайндль, отличившись на 20-й и 22-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Давид Пучка на 52-й минуте с пенальти.

    У молодежной сборной Беларуси отличились Руслан Мялковский на 25-й минуте и Кирилл Цепенков на 46-й минуте.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    Беларусь U21 — Австрия U21 2:3
    Голы: 0:1 David Heindl (20'), 0:2 David Heindl (22'), 1:2 Ruslan Myalkovskiy (25'), 2:2 Kirill Tsepenkov (46'), 2:3 David Puczka (пенальти) (52') Беларусь U21: Матей Коварж, Робин Гранач, Мартин Витик, Вацлав Емелка, Мартин Цедидла, Давид Юрасек, Михал Беран, Алекс Краль, Михал Садилек, Вацлав Черны, Томаш Хоры Австрия U21: Мотеб Аль-Харби, Хассан ат-Тамбакти, Джехад Такри, Mohammed Ali Al-Shanqiti, Салем Аль-Давсари, Абдулрахман аль-Абуд, Мусаб аль-Джувайр, Абдулла аль-Хайбари, Зияд Аль-Джохани, Фирас аль-Бурайкан, Abdulrahman Al-Sanbi Удаление: Julius Mar Juliusson (37')

    После этого матча Австрия U21 занимает 2-е место в группе I с 3 очками в активе. Беларусь U21 — на 4-й позиции (1).

    Дания U21 разгромила молодежку Уэльса со счетом 6:2.

    У молодежной сборной Уэльса голами отметились Танатсва Ньякухва на 1-й минуте и Крис Попов на 28-й минуте.

    В составе датчан отличились Томас Йёргенсен на 32-й минуте, Адам Дагим на 47-й минуте, Конрад Хардер на 63-й минуте, Оскар Швартау на 74-й минуте, Аугуст Приске на 82-й минуте и Силас Андерсен на 84-й минуте.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    Уэльс U21 — Дания U21 2:6
    Голы: 1:0 Tanatswa Nyakuhwa (1'), 2:0 Christopher Popov (28'), 2:1 Томас Йёргенсен (32'), 2:2 Адам Дагим (47'), 2:3 Конрад Хардер (63'), 2:4 Оскар Швартау (74'), 2:5 Аугуст Приске (82'), 2:6 Silas Andersen (84') Уэльс U21: Брэдли Банда, Итан Джолли, Бернарду Лопеш, Джулиан Валарино, Николас Позо, Грэм Торилья, Андре Тжей де Барр, Patrick John McClafferty, Carlos Peliza Richards, Julian Del Rio, James Scanlon Дания U21: Маттиас Хейинссон Ламхавудже, Андриас Эдмундссон, Самуэль Чуквуди, Йоаннес Бьярталид (Ханус Сёренсен, 59'), Арни Фредриксберг, Брандур Хендрикссон, Гуннар Ватнхамар, Палл Андрассон Клеттскард (Йоан Эдмундссон, 59'), Martin Agnarsson, Geza David Turi, Jann Benjaminsen (Йоаннес Даниэльсен, 59') Предупреждения: Грэм Торилья (18'), Николас Позо (61')

    Дания U21 располагается на 1-й позиции в группе I с 3 баллами, а Уэльс U21 — на 5-й строчке (0).

    Эстония U21 сыграла вничью с Исландией U21 (1:1).

    У хозяев отличился Тристан Пайо на 39-й минуте, а гости сравняли счет на 87-й минуте благодаря голу Бенони Андрьессона.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Эстония U21 — Исландия U21 1:1
    Голы: 1:0 Tristan Pajo (39'), 1:1 Benony Breki Andresson (87') Удаление: Julius Mar Juliusson (37')

    Молодежная сборная Эстонии располагается на 4-й позиции в группе С с 1-м очком в активе, а Исландия U21 — на 3-м месте (1).

    Читайте также

  Футбол
