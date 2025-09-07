ЗавершёнЛитва — Нидерланды 1:1Онлайн
    Мемфис ДепайЛитва — Нидерланды 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
    Бельгия — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бельгии Сборная Казахстана
    Сборная Бельгии примет команду Казахстана в матче отборочного цикла чемпионата мира. Игра состоится 7 сентября в Андерлехте в 21:45 мск.

    Бельгия не ходит в первую двойку группы J. При этом команда имеет матч в запасе, поэтому может держать лидеров на коротком поводке. Хозяева выиграли 2 матча из 3. Они разгромили Лихтенштейн 6:0 и победили Уэльс 4:3. Если удастся выиграть и сегодня, то «красные дьяволы» поднимутся в первую двойку.

    Казахстан пока не претендует на высокие места. Гости проиграли в трех матчах из четырех, а именно Уэльсу и Северной Македонии, которые сейчас держат лидерство в группе. Это будет крайне непростой матч для казахов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.05 на Бельгию, 15.0 на ничью, 40.0 на Казахстан.

    • Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли Казахстан избежать крупного поражения.

    • По прогнозу ИИ, Бельгия разгромит Казахстан со счетом 7:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Бельгия — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

