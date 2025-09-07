Сборнаяпримет командув матче отборочного цикла чемпионата мира. Игра состоится 7 сентября в Андерлехте в 21:45 мск.

Бельгия не ходит в первую двойку группы J. При этом команда имеет матч в запасе, поэтому может держать лидеров на коротком поводке. Хозяева выиграли 2 матча из 3. Они разгромили Лихтенштейн 6:0 и победили Уэльс 4:3. Если удастся выиграть и сегодня, то «красные дьяволы» поднимутся в первую двойку.

Казахстан пока не претендует на высокие места. Гости проиграли в трех матчах из четырех, а именно Уэльсу и Северной Македонии, которые сейчас держат лидерство в группе. Это будет крайне непростой матч для казахов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.05 на Бельгию, 15.0 на ничью, 40.0 на Казахстан.

Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли Казахстан избежать крупного поражения.

По прогнозу ИИ, Бельгия разгромит Казахстан со счетом 7:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Казахстан смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.