Бельгия не ходит в первую двойку группы J. При этом команда имеет матч в запасе, поэтому может держать лидеров на коротком поводке. Хозяева выиграли 2 матча из 3. Они разгромили Лихтенштейн 6:0 и победили Уэльс 4:3. Если удастся выиграть и сегодня, то «красные дьяволы» поднимутся в первую двойку.
Казахстан пока не претендует на высокие места. Гости проиграли в трех матчах из четырех, а именно Уэльсу и Северной Македонии, которые сейчас держат лидерство в группе. Это будет крайне непростой матч для казахов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.05 на Бельгию, 15.0 на ничью, 40.0 на Казахстан.
- Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли Казахстан избежать крупного поражения.
- По прогнозу ИИ, Бельгия разгромит Казахстан со счетом 7:1.
