    Гаттузо прокомментировал разгром Эстонии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эстонии
    Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо считает, что его команда должна была действовать намного агрессивнее на протяжении всего матча отбора на ЧМ-2026 с Эстонией (5:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Я боялся, что, уходя на перерыв при счете 0:0, команда будет напряжена, но вместо этого она сохранила прежний настрой. Ребята действительно хорошо поработали. Мы знали, что должны были пойти на некоторый риск, выходя один на один в контратаках, поскольку у нас на поле было так много нападающих.

    Было важно провести мяч по флангам, и нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что в течение трех дней у нас была невероятная атмосфера на тренировках.

    Как я всегда говорил, у этой команды есть качество, но одним качеством ничего не добьешься. Эта команда должна все делать яростно, атаковать, сильно прессинговать, демонстрировать голод, и я думаю, мы все это сегодня увидели», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

    После трех туров Италия располагается на третьей строчке в группе I. Эстония (3) — четвертая.

