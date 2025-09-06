Гаттузо прокомментировал разгром Эстонии

Наставник сборной Италиисчитает, что его команда должна была действовать намного агрессивнее на протяжении всего матча отбора на ЧМ-2026 с Эстонией (5:0).

«Я боялся, что, уходя на перерыв при счете 0:0, команда будет напряжена, но вместо этого она сохранила прежний настрой. Ребята действительно хорошо поработали. Мы знали, что должны были пойти на некоторый риск, выходя один на один в контратаках, поскольку у нас на поле было так много нападающих.

Было важно провести мяч по флангам, и нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что в течение трех дней у нас была невероятная атмосфера на тренировках.

Как я всегда говорил, у этой команды есть качество, но одним качеством ничего не добьешься. Эта команда должна все делать яростно, атаковать, сильно прессинговать, демонстрировать голод, и я думаю, мы все это сегодня увидели», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После трех туров Италия располагается на третьей строчке в группе I. Эстония (3) — четвертая.