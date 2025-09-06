Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ

Приезд Криштиану Роналду в составе сборной Португалии буквально изменил жизнь в Ереване на несколько дней. От толпы болельщиков у отеля до сумасшедшего ажиотажа на саму игру. По информации Федерации Футбола Армении, более 470 тысяч людей хотели попасть на 15-тысячный Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Конечно, во многом, ради Роналду, но и ещё для того, чтобы посмотреть, как перспективная сборная Армении сыграет против Португалии, которая только что выиграла Лигу Наций.
И эта поддержка плавно переехала на стадион. За полчаса до старта две трибуны уже разрывались от фанатских зарядов, а потом на обеих появились перфомансы в поддержку армянской сборной (надо сказать, почти на уровне Бундеслиги!). И даже пиротехника сопровождала выход команд на поле.
Потом стадион моментально стих. Минута молчания в память о Диогу Жоте. Первая официальная игра сборной без Диогу. Растяжка в память нападающего на гостевой трибуне португальцев. Очень чувственный момент — никто на арене не прервал молчание до свистка арбитра.
Полчаса хватило для разгрома
А потом — вихрь трибун, которые уже через десять минут увидели первый гол. Канселу прорвался по правому флангу, вырезал подачу, и Феликс хладнокровно отправил мяч головой в сетку.
Дальше — больше. Португальцы полностью контролировали игру, Армения не успевала за их темпом. На 21-й минуте Педру Нету навесил, и Роналду в привычном стиле оказался первым у мяча: одно касание — и 139-й гол в футболке сборной. Символично, что именно он сделал счёт 2:0 на минуте, совпадающей с игровым номером Жоты.
На 32-й минуте пришёл черёд самого Канселу. Его подключение оказалось неожиданным для обороны Армении, и после рикошета мяч отскочил прямо к защитнику «Аль-Хиляля». Удар в касание — и счёт стал 3:0. И, конечно, Канселу отпраздновал гол в стиле Жоты, изображая видеоигровой джойстик. Красивая дань памяти другу и партнёру по команде.
Пушка от Роналду сразу после перерыва
Если первый тайм был про контроль, то начало второго подарило момент вечности. И особенно для тех, кто видел его вживую. Криштиану Роналду оправдал свою поездку в Ереван ещё одним мощнейшим голом за сборную.
Всего через 45 секунд после свистка Жоау Невеш отправил передачу вперёд, мяч отскочил, и Роналду зарядил с полулёта, метров с 25-ти. Авакян едва коснулся, но остановить этот удар было невозможно — мяч буквально со свистом влетел под перекладину.
40-летний капитан отпраздновал с такой же страстью, как в лучшие годы: рывок к фанатам, знакомый прыжок и крик, заглушенный шумом стадиона.
Португальцы продолжали атаковать, но при 4:0 могли позволить себе играть в удовольствие. На 62-й минуте Жоау Феликс решил добавить изюминку: после рикошета он забил своеобразным «скорпионом», пяткой переправив мяч в сетку после серии рикошетов. Это был гол-шоу, достойный любого хайлайта, — 5:0 и окончательный приговор хозяевам.
Армения старалась, но без шансов
Команда Егише Меликяна пыталась отвечать контратаками, но оборона Португалии работала безупречно. Диогу Кошта впервые по-настоящему вступил в игру только в концовке, когда счёт уже был разгромным. Армянские футболисты боролись, но класс соперника оказался слишком высоким.
Победа в Ереване — не просто три очка, для Португалии это заявление: команда готова пройти отбор уверенно и на классе, а её лидер по-прежнему пишет историю. Роналду довёл свой личный счёт до 140 голов за сборную, Канселу и Феликс добавили яркости, а весь вечер прошёл под знаком памяти Жоты, которого так не хватало в этот вечер.
Для Армении — это показатель того, насколько разные уровни бывают в футболе, независимо от желания и самоотдачи. К которым, конечно, вопросов не было. Эдо Сперцян и компания выложились на полную, но этого не хватило даже для гола.
Для Португалии — идеальный старт отбора на мундиаль и напоминание, что даже после трагедий футбол остаётся местом, где рождаются великие моменты.