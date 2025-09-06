Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ

Вечер в Ереване получился одновременно скорбным и триумфальным. «Португалия» впервые вышла на поле после трагической смерти Диогу Жоты, и команда Роберто Мартинеса превратила матч против Армении в блестящую демонстрацию силы. Итог — 5:0, дубль Криштиану Роналду, дубль Жоау Феликса и гол Жоау Канселу.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F Армения — Португалия 0:5 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (10'), 0:2 Криштиану Роналду (21'), 0:3 Жоау Канселу (33'), 0:4 Криштиану Роналду (46'), 0:5 Жоау Фелиш (62') Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 79'), Камо Оганесян, Угочукву Иву (Narek Aghasaryan, 86'), Ваган Бичахчян (Edgar Sevikyan, 60'), Тигран Барсегян (Жираир Шагоян, 79'), Лукас Селараян (Грант-Леон Ранос, 60'), Eduard Sperstian Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш (Нуну Тавареш, 66'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу (Жоау Палинья, 79'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш (Педро Гонсалвес, 66'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 57'), Педру Нету (Франсиску Тринкан, 46') Предупреждение: Эрик Пилоян (26')

Приезд Криштиану Роналду в составе сборной Португалии буквально изменил жизнь в Ереване на несколько дней. От толпы болельщиков у отеля до сумасшедшего ажиотажа на саму игру. По информации Федерации Футбола Армении, более 470 тысяч людей хотели попасть на 15-тысячный Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Конечно, во многом, ради Роналду, но и ещё для того, чтобы посмотреть, как перспективная сборная Армении сыграет против Португалии, которая только что выиграла Лигу Наций.

И эта поддержка плавно переехала на стадион. За полчаса до старта две трибуны уже разрывались от фанатских зарядов, а потом на обеих появились перфомансы в поддержку армянской сборной (надо сказать, почти на уровне Бундеслиги!). И даже пиротехника сопровождала выход команд на поле.

Армения — Португалия gettyimages.com

Потом стадион моментально стих. Минута молчания в память о Диогу Жоте. Первая официальная игра сборной без Диогу. Растяжка в память нападающего на гостевой трибуне португальцев. Очень чувственный момент — никто на арене не прервал молчание до свистка арбитра.

Полчаса хватило для разгрома

А потом — вихрь трибун, которые уже через десять минут увидели первый гол. Канселу прорвался по правому флангу, вырезал подачу, и Феликс хладнокровно отправил мяч головой в сетку.

Жоау Феликс gettyimages.com

Дальше — больше. Португальцы полностью контролировали игру, Армения не успевала за их темпом. На 21-й минуте Педру Нету навесил, и Роналду в привычном стиле оказался первым у мяча: одно касание — и 139-й гол в футболке сборной. Символично, что именно он сделал счёт 2:0 на минуте, совпадающей с игровым номером Жоты.

Криштиану Роналду gettyimages.com

На 32-й минуте пришёл черёд самого Канселу. Его подключение оказалось неожиданным для обороны Армении, и после рикошета мяч отскочил прямо к защитнику «Аль-Хиляля». Удар в касание — и счёт стал 3:0. И, конечно, Канселу отпраздновал гол в стиле Жоты, изображая видеоигровой джойстик. Красивая дань памяти другу и партнёру по команде.

Жоау Канселу gettyimages.com

Пушка от Роналду сразу после перерыва

Если первый тайм был про контроль, то начало второго подарило момент вечности. И особенно для тех, кто видел его вживую. Криштиану Роналду оправдал свою поездку в Ереван ещё одним мощнейшим голом за сборную.

Всего через 45 секунд после свистка Жоау Невеш отправил передачу вперёд, мяч отскочил, и Роналду зарядил с полулёта, метров с 25-ти. Авакян едва коснулся, но остановить этот удар было невозможно — мяч буквально со свистом влетел под перекладину.

Удар Криштиану Роналду gettyimages.com

40-летний капитан отпраздновал с такой же страстью, как в лучшие годы: рывок к фанатам, знакомый прыжок и крик, заглушенный шумом стадиона.

Португальцы продолжали атаковать, но при 4:0 могли позволить себе играть в удовольствие. На 62-й минуте Жоау Феликс решил добавить изюминку: после рикошета он забил своеобразным «скорпионом», пяткой переправив мяч в сетку после серии рикошетов. Это был гол-шоу, достойный любого хайлайта, — 5:0 и окончательный приговор хозяевам.

Жоау Феликс празднует гол gettyimages.com

Армения старалась, но без шансов

Команда Егише Меликяна пыталась отвечать контратаками, но оборона Португалии работала безупречно. Диогу Кошта впервые по-настоящему вступил в игру только в концовке, когда счёт уже был разгромным. Армянские футболисты боролись, но класс соперника оказался слишком высоким.

Победа в Ереване — не просто три очка, для Португалии это заявление: команда готова пройти отбор уверенно и на классе, а её лидер по-прежнему пишет историю. Роналду довёл свой личный счёт до 140 голов за сборную, Канселу и Феликс добавили яркости, а весь вечер прошёл под знаком памяти Жоты, которого так не хватало в этот вечер.

Криштиану Роналду gettyimages.com

Для Армении — это показатель того, насколько разные уровни бывают в футболе, независимо от желания и самоотдачи. К которым, конечно, вопросов не было. Эдо Сперцян и компания выложились на полную, но этого не хватило даже для гола.

Для Португалии — идеальный старт отбора на мундиаль и напоминание, что даже после трагедий футбол остаётся местом, где рождаются великие моменты.