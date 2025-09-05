5 сентября сборнаяпроведут очный матч в квалификации на чемпионат мира. Поединок стартует в 21:45 мск.

Украина неплохо показала себя в минувшей Лиги наций, и даже боролась за выход в Лигу А, однако не смогла обыграть Бельгию. В июне команда провела пару товарищеских матчей, в рамках которых проиграла Канаде и победила Новую Зеландию.

Французы заняли третье место в Лиге наций УЕФА, обыграв Германию. «Триколоры» имели шанс пробиться в финал, однако на пути встала Испания. После этого никаких других поединков команда Дешама не проводила. Это будет первый спустя такое долгое время.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 10.0 на победу Украины, 5.20 на ничью, 1.34 на победу Франции.

Эксперты LiveSport подготовили свои ставки на матч.

Искусственный интеллект предсказал победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Украина — Франция можно посмотреть онлайн.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.