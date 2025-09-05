В «Балтике» назвали задачу на сезон

Генеральный директор калининградскойвысказался о задаче команды на сезон.

«Это чёткое закрепление в Премьер-Лиге, попадание в первую десятку, но и дальше — больше. Плюс выстраивание, как я уже сказал, инфраструктуры. Мы сейчас сделали потрясающий магазин, мы очень хорошо работаем с мерчем, у нас огромная посещаемость. Калининградский болельщик — это что-то уникальное, могу сказать», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После 7 туров «Балтика», которая в этом сезоне вернулась в РПЛ, занимает третье место с 15 очками.