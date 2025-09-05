ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эстонии Сборная Молдавии Сборная Израиля
    Завершились два матча группы I квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Матео Ретеги — игрок сборной Италии
    Матео Ретеги — игрок сборной Италии

    Италия разгромила Эстонию со счетом 5:0.

    У хозяев дублем отметился Матео Ретеги, отличившись на 69-й и 89-й минутах.

    Еще по голу записали на свой счет Мойзе Кин на 58-й минуте, Джакомо Распадори на 71-й минуте и Алессандро Бастони на 90+2-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Италия — Эстония 5:0
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (58'), 2:0 Матео Ретеги (69'), 3:0 Джакомо Распадори (71'), 4:0 Матео Ретеги (89'), 5:0 Алессандро Бастони (90 + 2') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко (Андреа Камбьязо, 67'), Николо Барелла, Сандро Тонали (Мануэль Локателли, 76'), Маттиа Цаканьи (Джакомо Распадори, 67'), Маттео Политано (Риккардо Орсолини, 76'), Мойзе Кин (Франческо Пио Эспозито, 84'), Матео Ретеги Эстония: Карл-Якоб Хейн, Максим Паскотши (Йоонас Тамм, 80'), Власий Синявский (Robi Saarma, 67'), Маттиас Кяйт, Рокко-Роберт Шейн (Маркус Соометс, 80'), Кевор Палуметс, Рауно Саппинен (Хенри Аниер, 80'), Patrik Kristal (Михкель Айнсалу, 61'), Joseph Saliste, Marten Kuusk, Michael Schjonning-Larsen Предупреждения: Patrik Kristal (31'), Алессандро Бастони (64'), Максим Паскотши (77'), Хенри Аниер (90 + 6')

    Израиль на чужом поле обыграла Молдову со счетом 4:0.

    У гостей голами отметились Дор Перец на 15-й минуте, Манор Соломон на 35-й минуте, Тай Барибо на 59-й и Оскар Глух на 77-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Молдова — Израиль 0:4
    Голы: 0:1 Дор Перец (15'), 0:2 Манор Соломон (35'), 0:3 Tai Baribo (59'), 0:4 Оскар Глоч (77') Молдова: Кристиан Аврам, Владислав Бабогло, Артур Крэчун, Даниэль Думбравану (Никита Моцпан, 46'), Олег Рябчук, Михаил Каймаков, Вадим Раца (Кристиан Дрос, 56'), Артур Ионицэ (Виктор Стынэ, 56'), Вирджилиу Постолаки (Sergiu Perciun, 73'), Сергей Платика, Stefan Bodisteanu (Максим Кожокару, 56') Израиль: Перец Даниэл (Габи Каниховски, 65'), Рой Ревиво, Идан Начмиас, Став Лемкин, Элазар Даса (Анан Халаили, 72'), Оскар Глоч, Элиэль Перец (Сагив Ехезкель, 79'), Дан Битон, Дор Перец, Tai Baribo (Дор Тургеман, 72'), Манор Соломон (Yarden Shua, 65') Предупреждения: Yarden Shua (69'), Элиэль Перец (70')

    В группе I Италия занимает 3-е место с 6-ю очками в активе, а Эстония — на 4-й позиции (3). Израиль располагается на 2-й строчке (9), а Молдова — на 5-й позиции (0).

