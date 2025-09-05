Эрик Дайер: Испытываю разочарование, когда не приходит вызов в сборную Англии

Центральный защитник «Монако»рассказал, что всякий раз, когда его имя не оказывается в списке сборной Англии он испытывает разочарование.

«Да, это больно. Каждый раз больно. Но, надеюсь, я смогу что-то изменить. Если честно, это было довольно обидно, потому что последние два года я выступал за "Баварию" и играл хорошо. Я принял участие практически в каждом матче, выиграл чемпионат, а также играл в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов. Мне казалось, что я сделал все возможное, чтобы попасть в состав. Но этого так и не произошло», — цитирует Дайера Telegraph.

Прогнозы и ставки на футбол

Всего за сборную Англии 31-летний Дайер провел 49 матчей и забил в них 3 гола. По его словам, последние два года он показывает лучший футбол в своей карьере. В этом сезоне он выступает за «Монако», а в сборную Англии вызывался последний раз в 2022 году.