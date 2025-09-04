Смолов: Не думаю, что Кордоба захочет уехать из России

Бывший нападающийобъяснил, почему не верит в уход колумбийского форвардаиз краснодарского клуба.

«Не думаю, что Кордоба захочет уехать из России. Хотел бы — уже бы уехал. Я знаю, что его здесь всё устраивает, ему нравится, как к нему относятся, ему нравится Краснодар с точки зрения инфраструктуры и что тут тёплый регион.

Джон — это парень, которому важно чувствовать свою значимость. Плюс есть все предпосылки стать чемпионом второй раз, у него хороший контракт…

Объективно, у него большой контракт. Я не уверен, что ему в Саудовской Аравии дали бы такие деньги. Он не сможет столько получать ни в одной другой команде мира», — заявил Смолов в подкасте Smol FM.

Напомним, что Кордоба был удален в матче с ЦСКА (1:1), после чего заявил о готовности покинуть российский чемпионат из-за плохого судейства.

После 7-и туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Акрона» 13-го сентября.