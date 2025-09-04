Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Зырянов сменил на этом посту Александра Медведева.
«С Зыряновым разговор был, и не один. Обсуждали вопросы по трансферному окну, вопросы организационного характера. Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся.
Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьёзных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — сказал Семак «Чемпионату».
«Зенит» идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в семи встречах.