Семак отреагировал на назначение Зырянова на должность председателя правления «Зенита»

Главный тренервысказался о назначении Константина Зырянова на должность председателя правления санкт-петербургского клуба.

Зырянов сменил на этом посту Александра Медведева.

«С Зыряновым разговор был, и не один. Обсуждали вопросы по трансферному окну, вопросы организационного характера. Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся.

Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьёзных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — сказал Семак «Чемпионату».

«Зенит» идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 12 очков в семи встречах.