Нидерланды — Польша. Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 4-го сентября состоится матч 5-го тура квалификации Чемпионата мира 2026. В группе G сборная Нидерландов принимает сборную Польши. Начало игры в 21:45 по Москве. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Нидерланды — Польша 1:0 Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Микки ван де Вен, Райан Гравенберх, Тейьяни Рейндерс, Френки де Йонг, Ксави Симонс, Мемфис Депай, Коди Матес Гакпо Польша: Лукаш Скорупски, Якуб Кивёр, Ян Беднарек, Пшемыслав Висневски, Никола Залевский, Себастьян Шиманьски, Якуб Каминьский, Пётр Зелиньски, Бартош Слиш, Мэтти Кэш, Роберт Левандовски

Ход матча

41' Подача Шиманьски не получилась.

39' А вот и Роберт левандовски заработвал неплохой штрафной по центру, хоть и далековато от ворот. Фолил одноклубник — Де Йонг.

38' А вот это была неплохая подача Залевского на Камински. Чуть неточно вышло, могло быть опасно.

36' Хозяева позволяют поконтролировать мяч гостям. Опасности нет. Будут ждать момента дляконтр-атаки голландцы этот отрезок времени.

34' Короткий розыгрыш вместо ожидаемой подачи и Депай пробил издали. Вышло не столь опасно, ну и Скорубски всё контролировал.

34' Кэш фолит на Гакпо на левом фланге. Перспективный штрафной для хозяев.

31' Не самый удачный пас в борьбу от Ван Дейка привёл к тому, что Зелински красиво прошёл по центру, продемонстрировав свой класс. Обыграл игрок «Интера» соперника и пробил издали — мяч пролетел мимо левой девятки.

30' Голландцы получили своё без особого давления, пожалуй.

28' ГОООЛ!!! 1:0 Навес с правого фланга от Депая на дальнюю штангу не смог прервать Скорубски и Дензел Дюфрис вколачивает мяч в угол ворот ударом головой!

27' Неплохой розыгрыш хозяев на левом фланге с попыфткой проникающей передачи и перехват гостей. Угловой.

25' Гакпо бил в упор головой по воротам Скорубски! Вратарь гостей не дрогнул, но как бы там ни было, был оффсайд.

23' Вся команда сборной Польши в финальной трети своей обороны. От биться удалось: Камински получил мяч слевав районе центральной линии, протащил мяч, но придумать что-либо было чложно — оборона хозяев пока контролирует всё.

21' Дюмфриз в своём стиле пошёл в самую вратарскую и пробил с правого края! Сейв Скорубски!

19' Через вратаря приходится разыгрывать мяч полякам.

18' Мяч после навеса Кэша с левого фланга улетел за линию ворот.

17' Поляки всё чаще получают момент для атаки, пока не опасно.

16' Попытка передачи за спину от гостей со своей половины: Камински попадает во «вне игры».

15' Вторая атака Польши и снова с левого фланга. Навес камински был перехвачен надёжным выносомк капитана Ливерпуля и хозяев.

14' И Скорубски сейчас едва не совершил техническую ошибку после неприятного удара из-за штрафной. Игра оживляется.

13' Штанга! Рейндерс пробил из-за штрафной, с правого края, мяч срикошетив от защитника угодил в стойку!

12' Первый выход гостей в контратаку: Камински с левого фланга сделал очень неточную диагональ, прямо к угловому флажку.

11' Удар Симонса перед штрафной заблокирован. Очень плотно в защите поляков. Пока не получается обострить хозяевам.

8' Поляки завладели мячом — прессинг сборной Нидерландов сработал молниеносно.

7' Гости справляются с угловым. На подборе пока всегда хозяева. Уже три перспективных атаки были начаты Ван Дайком.

6' А вот и первый удар, будет угловой. Ногу в штрафной подсьавил защитник поляков.

5' Фол в атаке у Дюмфриса. Пока темп игры невысок, хозяева прощупывают почву.

5' Неудачная попытка атаки на чужой половине в средний пас и оффсайд у Гакпо на левом фланге.

4' Впервые получила мяч Польша в своё владение. Каминский простреливал из пресловутой зоны с правого фланга — вышло во прямо во вратаря.

3' Снова попытка заброса на правый фланг и н аэтот раз неудачно от «оранжевых».

2' С мячом хозяева — разве могло быть иначе?

1' Хозяева идут вперёд с первых минут: Рейндерс пытался прорваться на правом краю штрафной, но финт не удался технически.

'1 Судья запускает секундомер, и мы начинаем трансляцию!

Перед матчем

21:46 Минута молчания в честь Ламерса и Исраэля.

21:40 Команды уже на поле, матч скоро начнётся.

21:35 Судить матч будет Симоне Соцца из Италии.

21:30 Матч пройдёт в Роттердаме, на стадионе «Де Куйп», вмещающем 51177 зрителей.

21:15 Роберт Левандовски в стартовом составе, посмотрим, сколько минут сможет провести на поле капитан сборной Польши.

Стартовые составы

Нидерланды: Барт Вербрюгген, Яннес ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Мики ван де Вен, Дензел Думфрис,

Райан Гравенберх, Тиджани Райндерс, Френки де Йонг, Хави Симонс, Мемфис Депай, Коди Гакпо

Польша: Лукаш Скорупский, Мэтти Кэш, Пшемыслав Вишневски, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Петр Зелиньский,

Якуб Каминьский, Бартош Слиш, Себастьян Шиманьский, Никола Залевский, Роберт Левандовски

Нидерланды

К этому матчу сборная Нидердандов должна подойти в отличном настроении, ведь в первых двух турах этого года текущей квалификации подопечные Ронльда Кумана одержали победы с общим счётом 10:0. Сильнее всего пострадала сборная Мальты; победив со счётом 8:0, голландцы показали лучший резултат за последний 13 лет. Меньше досталось Финляндии — 2:0. Сборная Голландии добилась впечатляющих результатов, дойдя до полуфинала Евро-2024. Итак, сделают ли они сегодня в Роттердаме большой шаг к Чемпионату мира следующим летом, обыграв своих главных соперников по группе?

Джереми Фримпонг из «Ливерпуля» не сыграет из-за травмы, что скорее всего Дензел Дамфрис, скорее всего, выйдет на поле на позиции правого защитника. На остальных своих звёзд Рональд Куман может рассчитывать. Недавно Мемфис Депай разделил рекорд Робина ван Перси по количеству голов за сборную Нидерландов, забив свой 50-й мяч в 102-м матче за команду и наверняка не намерен останавливаться и собирается побить рекорд. Но и без того сегодня у хозяев сегодня будет кому показать футбол наследия Кумана.

Польша

После ухода теперьуже бывшего тренера польской национальной команды Михала Пробежа в составе «орлов» вновь появится её бомбардир и лучший игрок в истории сборной — Роберт Левандовски. Пожалуй именно это главная новость в составе гостей. В июне Пробеж ушел в отставку после скандала по поводу его самоубийственного решения отобрать капитанскую повязку у ленеды. Когда капитана Польши спросили о его эмоциях относительного этого решения, тот ответил вполне по-джентельменски: «Я точно не улыбался. Каждая смена тренера в клубе или сборной — это чья‑то неудача. Думаю, этот вопрос уже решен. Теперь мы хотим сосредоточиться на том, что впереди». Помочь в этом должен новый тренером, которым назначили Яна Урбана и ему предстоит непростая работа — поляки на сегодняшний момент занимают третье место в группе уступая своим сегодняшним соперникам и сборной Финляндии, расположившейся на вершине таблицы. Ранее Урбан был помощником тренера сборной на Евро-2008, но теперь 63-летний специалиста ждёт настоящий вызов.

Много разговоров идёт о форме Роберта Левандовски — вновь приобретенный капитан только восстнаваливается после травмы. В случае чего альтернативой в атаке для тренра сборной Польши могут стать Кароль Свидерски, Адам Букша и Кшиштоф Пёнтек. Поддержать командный дух был вызван 37-летний ветеран Камиль Гросицкий.

Личные встречи

До сегодняшнего роттердамского противостояния эти команды встречались всего 20 раз. 10 раз побеждали более именитые голландцы, Польша смогла победить всего три раза и семь раз команды разошлись миром. В последний же матч этих сборных был в прошлом году и пришёлся на групповой этап Чемпионата Европы. Тогда победителями вышли сегодняшний хозяева, одержавшие волевую победу над поляками со счётом 2:1.

