Гюндоган: «Манчестер Сити» навсегда останется в моем сердце

Хавбеквысказался о своем уходе из. Футболист объяснил, почему он решил сделать такой выбор.

«Дорогие "горожане", хочу быть с вами предельно откровенным: причина моего ухода проста — я по‑прежнему хочу как можно чаще играть в футбол, потому что это то, что люблю превыше всего. Мне скоро исполнится 35, но я чувствую себя в хорошей форме и искренне верю, что смогу продолжать выступать на высоком уровне в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня появилась возможность перейти в любимый клуб моего детства в стране, которая для меня много значит.

"Манчестер Сити" нуждается в новом начале после выдающегося периода — я это полностью понимаю и уважаю. Я никогда не забуду того, что этот клуб сделал для меня за эти годы. Клуб и Манчестер навсегда останутся в моём сердце.

Благодарю всех партнёров по команде, председателя совета директоров, каждого болельщика и, конечно, Пепа, благодаря которому это время стало возможным. Я покидаю "Сити" с глубокой благодарностью. Спасибо вам от всей моей семьи», — написал Гюндоган в соцсетях.

Напомним, за английский клуб Гюндоган провел 358 матчей во всех турнирах, забил 65 мячей и сделал 47 голевых передач.