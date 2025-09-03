ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
    Все новости спорта

    Эдерсон: Приведу «Фенербахче» к чемпионству

    Новичок «Фенербахче» Эдерсон высказался о своем переходе в стамбульский клуб из «Манчестер Сити».

    Эдерсон
    Эдерсон

    «Прежде всего, должен сказать, что я очень, очень счастлив. Это станет для меня новым и важным вызовом. Верю, что нас ждут великие события для клуба и для меня лично. Буду наслаждаться каждым моментом, проведённым здесь. Я действительно счастлив быть здесь. Моя цель — выиграть чемпионат и внести свой вклад в развитие команды.

    И встречи с руководством, и представленный мне проект были очень впечатляющими. Здесь есть несколько очень важных, замечательных игроков. У меня тут также есть друзья, которых я знаю давно. С нетерпением жду встречи с ними и возможности вместе выйти на поле. Мы будем усердно работать вместе и выведем этот клуб на вершину. Моё послание нашим болельщикам: всегда будьте с нами и всегда поддерживайте нас. Я верю, что с вашей поддержкой у нас получится хороший сезон. Буду усердно работать с товарищами по команде, отвечать им взаимностью наилучшим образом и приведу наш клуб к чемпионству», — цитирует Эдерсона пресс-служба «Фенербахче».

    Эдерсон пополнил состав «Манчестер Сити» в 2017-м году. В прошедшем сезоне голкипер провел за «горожан» 40 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола.

  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Уэльс готов к холоду?
  • Казахстан — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команды настроены побеждать
  • «Челябинск» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
