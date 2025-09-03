«Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»

Московскийофициально объявил о переходе 25-летнего защитникав бразильский. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы клуба.

Парагвайский футболист присоединился к красно-белым в январе 2023 года и провел за команду 67 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В «Сантосе» Дуарте подписал контракт сроком на четыре года.

Сумма трансфера составила около 4 миллионов евро. По данным СМИ, сам игрок лично настоял на переходе, желая поближе быть к родине и выступать в более привычной для себя среде.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 6-е место в Российской Премьер-Лиге после семи туров с 11 очками, а «Сантос» — на 16-й позиции бразильской Серии А с 22 баллами после 21 матча.