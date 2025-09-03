ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Антони: За день до завершения сделки с «Бетисом» я общался с руководством «Баварии»

    Новичок «Бетиса» Антони дал комментарий по поводу других вариантов продолжения карьеры.

    Антони
    Антони

    «За день до завершения сделки я общался с руководством "Баварии". Но я сказал им, что сделка с "Бетисом" завершена на 95%, и я сдержу свое слово. Я сделал бы это из уважения и любви, а также потому что я знаю, что здесь я очень счастлив.

    Не знаю, действительно ли они предлагали мне зарплату в 7 миллионов евро. При всем уважении к "Баварии", клубу мирового уровня, мне было легко принять решение. Не знаю, что произойдет в будущем, но я очень спокоен.

    Со мной связывались более пяти клубов. Но, как я всегда говорил, "Бетис" был моим приоритетом», — цитирует Антони COPE.

    В 26 матчах за «Бетис» Антони отметился 14 голевыми действиями.

