Антони: За день до завершения сделки с «Бетисом» я общался с руководством «Баварии»

Новичокдал комментарий по поводу других вариантов продолжения карьеры.

«За день до завершения сделки я общался с руководством "Баварии". Но я сказал им, что сделка с "Бетисом" завершена на 95%, и я сдержу свое слово. Я сделал бы это из уважения и любви, а также потому что я знаю, что здесь я очень счастлив.

Не знаю, действительно ли они предлагали мне зарплату в 7 миллионов евро. При всем уважении к "Баварии", клубу мирового уровня, мне было легко принять решение. Не знаю, что произойдет в будущем, но я очень спокоен.

Со мной связывались более пяти клубов. Но, как я всегда говорил, "Бетис" был моим приоритетом», — цитирует Антони COPE.

В 26 матчах за «Бетис» Антони отметился 14 голевыми действиями.