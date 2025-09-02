ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Падение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
    Карпин — о Дугласе Сантосе: Было понятно, за какую сборную он хочет играть

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу решения защитника «Зенита» Дугласа Сантоса принять вызов в команду Бразилии.

    «Было понятно, за какую сборную хочет играть Сантос. Всем было понятно, вам нет? Чего мне расстраиваться? Он паспорт не в сборной получал. Ему 31 год. Может, ему 40 будет, когда нас вернут? Он колебался по выбору сборной, когда был в расширенном списке. Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Я с ним лично не общался, через посредников», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

    Ранее защитник был в расширенном списке сборной России, так как 31-летний игрок в тот период имел российское спортивное гражданство, что позволяло ему участвовать в матчах РПЛ не в качестве легионера.

