    Киву прокомментировал поражение от «Удинезе»

    Серия A Футбол Италии Интер Удинезе
    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги матча 2-го тура Серии А, в котором его команда неожиданно уступила «Удинезе» (1:2) на своем поле.

    Кристиан Киву
    Кристиан Киву

    «Нам нужно вновь обрести мотивацию, энтузиазм и желание выступать, которые были у нас несколько дней назад. Сегодня мы изо всех сил пытались создать игру, были небрежны и не стремились к превосходству. Все это портит матчи. А эпизод с пенальти нанес нам психологический ущерб. Мы не должны быть такими неистовыми, каких я видел сегодня, потому что так мы теряем мяч.

    Вместо этого матч превратился в игру "посмотрим, что получится" с четырьмя нападающими. После первого игрового дня мы уже не слабы и работа еще продолжается. Нужно усердно работать, чемпионат предстоит долгий», — сказал Киву после матча.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Ювентусу». Матч пройдет 13 сентября.

