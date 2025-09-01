Киву прокомментировал поражение от «Удинезе»

Кристиан Киву Фото: globallookpress.com
«Нам нужно вновь обрести мотивацию, энтузиазм и желание выступать, которые были у нас несколько дней назад. Сегодня мы изо всех сил пытались создать игру, были небрежны и не стремились к превосходству. Все это портит матчи. А эпизод с пенальти нанес нам психологический ущерб. Мы не должны быть такими неистовыми, каких я видел сегодня, потому что так мы теряем мяч.
Вместо этого матч превратился в игру "посмотрим, что получится" с четырьмя нападающими. После первого игрового дня мы уже не слабы и работа еще продолжается. Нужно усердно работать, чемпионат предстоит долгий», — сказал Киву после матча.
В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Ювентусу». Матч пройдет 13 сентября.