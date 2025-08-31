«Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Открыли счет в игре гости усилиями Ведата Мурики, но хозяева еще в первом тайме переломили игру и забили дважды. Точными ударами отметились Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.
Футбол. Испания. Ла Лига
Реал Мадрид — Мальорка 2:1
Голы: 0:1 Ведат Мурики (18'), 1:1 Арда Гюлер (37'), 2:1 Винисиус Жуниор (38'), 3:1 Арда Гюлер (55') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 72'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 66'), Арда Гюлер (Даниель Себальос, 72'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор (Родриго, 72'), Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия, 90') Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 78'), Мараш Кумбула, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Антонио Санчес, 78'), Пабло Торре (Саму Кошта, 64'), Мануэль Морланес (Jan Virgili, 87'), Серхи Дардер, Ведат Мурики, Матео Джозеф (Такума Асано, 87') Предупреждения: Дин Хейзен (67'), Эдер Милитао (90')
Календарь и таблица испанской Примеры
В активе «Реала» теперь стало 9 очков и 1-е место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки» остался 1 балл и 18-я позиция.