ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки и тренерский штаб Наполи празднуют победуАнгисса спас «Наполи» на последних секундах: «Кальяри» не смог отобрать очки у чемпиона
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
  • 00:07
    • «ПСЖ» разгромил «Тулузу» в матче с 9-ю голами
  • 23:53
    • Синнер одолел Шаповалова и вышел в четвертый круг US Open
  • 23:42
    • Гол Замбо-Ангисса принес победу «Наполи» над Кальяри
    Все новости спорта

    «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»

    «Реал» — «Мальорка»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид Мальорка
    В матче третьего тура испанской Примеры «Реал» на своем поле переиграл «Мальорку» с результатом 2:1.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    Открыли счет в игре гости усилиями Ведата Мурики, но хозяева еще в первом тайме переломили игру и забили дважды. Точными ударами отметились Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Реал Мадрид — Мальорка 2:1
    Голы: 0:1 Ведат Мурики (18'), 1:1 Арда Гюлер (37'), 2:1 Винисиус Жуниор (38'), 3:1 Арда Гюлер (55') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 72'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Франко Мастантуоно (Браим Диас, 66'), Арда Гюлер (Даниель Себальос, 72'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор (Родриго, 72'), Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия, 90') Мальорка: Лео Роман, Антонио Латорре (Хоан Мохика, 78'), Мараш Кумбула, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Антонио Санчес, 78'), Пабло Торре (Саму Кошта, 64'), Мануэль Морланес (Jan Virgili, 87'), Серхи Дардер, Ведат Мурики, Матео Джозеф (Такума Асано, 87') Предупреждения: Дин Хейзен (67'), Эдер Милитао (90')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В активе «Реала» теперь стало 9 очков и 1-е место в турнирной таблице Примеры. У «Мальорки» остался 1 балл и 18-я позиция.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Ждем результативную ничью?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Горожане» уверенно обыграют «чаек»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.09
  • Экспресс дня 31 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры