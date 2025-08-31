«Боруссия» Д уверенно обыграла «Унион», Гирасси оформил дубль

Дортмундскаяодолела(3:0) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе «шмелей» дублем отметился Серу Гирасси, забив свои голы на 44-й и 58-й минутах.

Еще один гол забил Феликс Нмеча на 81-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Унион 3:0 Голы: 1:0 Серу Гирасси (44'), 2:0 Серу Гирасси (58'), 3:0 Феликс Нмеча (81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино (Юлиан Рюэрсон, 76'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Юлиан Брандт, Джоб Беллингем (Феликс Нмеча, 71'), Марсель Забитцер (Паскаль Грос, 87'), Серу Гирасси (Карим Адейеми, 86'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека, 77') Унион: Фредерик Реннов, Том Роте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Кристофер Триммель (Тим Скарке, 64'), Яник Хаберер (Алёша Кемляйн, 82'), Рани Хедира, Алекс Краль (Чон У Ён, 64'), Ильяс Анса (Оливер Бёрк, 70'), Андрей Илич, Роберт Сков (Деррик Кён, 70')

После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 4 очками в активе. «Унион» — на 10-й позиции (3).