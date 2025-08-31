ПерерывДинамо Махачкала — Динамо МоскваОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
  • 19:39
    • Махачкалинское и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 17:59
    • «Вест Хэм» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» проиграл «Брайтону»
  • 17:48
    • «Локомотив» упустил победу в матче с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    «Боруссия» Д уверенно обыграла «Унион», Гирасси оформил дубль

    «Боруссия» Д — «Унион»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Унион Берлин
    Дортмундская «Боруссия» одолела «Унион» (3:0) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе «шмелей» дублем отметился Серу Гирасси, забив свои голы на 44-й и 58-й минутах.

    Еще один гол забил Феликс Нмеча на 81-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Унион 3:0
    Голы: 1:0 Серу Гирасси (44'), 2:0 Серу Гирасси (58'), 3:0 Феликс Нмеча (81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Аарон Ансельмино (Юлиан Рюэрсон, 76'), Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Юлиан Брандт, Джоб Беллингем (Феликс Нмеча, 71'), Марсель Забитцер (Паскаль Грос, 87'), Серу Гирасси (Карим Адейеми, 86'), Максимилиан Байер (Карни Чуквуэмека, 77') Унион: Фредерик Реннов, Том Роте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Кристофер Триммель (Тим Скарке, 64'), Яник Хаберер (Алёша Кемляйн, 82'), Рани Хедира, Алекс Краль (Чон У Ён, 64'), Ильяс Анса (Оливер Бёрк, 70'), Андрей Илич, Роберт Сков (Деррик Кён, 70')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 4 очками в активе. «Унион» — на 10-й позиции (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» продолжат побеждать?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • «Змеи» легко расправятся с «Удинезе»
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Сумеют ли «ткачи» одолеть марсельцев?
  • «Лион» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Завтра в 22:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леганес — Депортиво
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Индия — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Диего
  • Футбол
  • Завтра в 05:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры