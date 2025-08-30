«Ланс» со скандалом камбекнул против «Бреста»: удаление Маецкого сломало гостей

Уже в дебюте хозяева нащупали ритм: Маланг Сарр с пяти метров упёрся в Радослава Маецкого, 19-летний Райан Фофана с лёта чиркнул мячом о штангу. И всё же первым укусил соперника именно «Брест»: после грубого касания в центре поля Людовик Ажорк перехватил мяч и тут же отпасовал Камори Думбия в разрез — Мама Бальде убежал и качественно пробил Робена Риссера в ближний. У гостей — первый точный удар, у хозяев — дежавю стартового тура против «Лиона»: много давления, мало выхлопа.
«Брест» мог удвоить — Думбия снова проверил реакцию Риссера на 26-й минуте. «Ланс», наоборот, затянул пружину: навалы, угловые, полумоменты — и всё это под оглушительный хор «Боллара». Но к перерыву на табло упёртые 0:1, а у Пьера Сажа — неприятный флешбек: команда создаёт, соперник наказывает.
Поворот сюжета: красная Мацецкому, ВАР и «двойное наказание»
После перерыва игра быстро сломалась там, где «Брест» казался надёжнее всего — в воротах. На 54-й минуте Фофана рванул за спину, Маецкий выскочил на перехват и срубил форварда — арбитр сразу достал красную и показал на «точку».
ВАР проверил место фола: внутри штрафной. Красная осталась в силе, хотя «Брест» кипел из-за «двойного наказания» (пенальти + удаление), игроки приводили тонну аргументов о попытке сыграть в мяч. К точке подошёл Флориан Товен — дебютный гол за «Ланс», удар низом просвистел под вышедшим дублёром Грегуаром Кудером.
Дальше «кроваво-золотые» шли волнами. Кудер вытянул удар Уэсли Саида на 62-й минуте, справился с неприятным тычком Самсона Байду буквально в следующей атаке, выстоял после плотного выстрела Маттьё Юдоля и дальней пушки Юссуфа Фофана. Но без одного полевого «Брест» всё чаще защищался на износ, а штрафная превращалась в тир. «Боллар» чувствовал запах переворота и гнал команду вперёд.
Гола дождались с подачи «второго темпа», а поставил точку капитан
Развязка назревала на стандарте — и пришла с подбора. После очередной подачи Ажорк вынес мяч к линии, Мамаду Сангаре зарядил в толпу, рикошет — и ровно на ногу Моргану Гилавоги. Форвард, которого всю неделю сватали в «Саутгемптон», с близкой дистанции не промахнулся — а стадион ушёл в режим сейсмической активности.
«Брест» пытался сбросить удушье, но без Маецкого и с уставшей линией обороны попадал в одни и те же ловушки: быстрый перевод, ранний кросс, добивание. Уже в добавленное время Сауд Абдулхамид прострелил в штрафную на Адриена Томассона — капитан тычком довёл счёт до 3:1.
«Нас держали за собак»: брестский гнев и длинный след судейства
Судейский узел не распутался и после свистка. Удаление Маецкого стало спусковым крючком для брестской ярости: правый защитник Кенни Лала в прямом эфире жаловался на манеру общения арбитра («нас держат за собак», «разговаривают только с капитаном, а мы тоже участники»), а напряжение докатилось до флеш-зоны.
Капитан Юго Маньетти схлопотал вторую жёлтую уже после матча за эмоции, главный тренер Эрик Руа — прямую красную за «имейте здравый смысл». «Брест» уедет в паузу с нулём побед и тяжёлым осадком от ключевого эпизода; у команды снова сорвалась конструкция, которая первые полчаса выглядела солидной и клинически эффективной.
«Ланс» же получил гораздо больше, чем просто три очка. Товен снял психологический блок с пенальти — это его 87-й гол в Лиге 1 и первый с марта-2021 (символично — тоже против «Бреста»). Гилавоги в статусе человека на чемоданах принёс победный мяч и, возможно, попрощался без особой горечи. Томассон подтвердил, что в этой версии «Санг-е-Ор» капитан не только говорит, но и завершает. А стадион ещё раз доказал свою силу: когда «Боллар» превращается в стихию, соперник дрожит — особенно в меньшинстве.