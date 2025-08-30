«Ланс» со скандалом камбекнул против «Бреста»: удаление Маецкого сломало гостей

«Ланс» перед перерывом на сборные вышел на поле с простой задачей: закрепить победу в Гавре и уйти на паузу с шестью очками из девяти. Получилось куда драматичнее. Камбек во втором тайме после удаления — и скандал с судейством в первом же матче тура.

Футбол. Франция. Лига 1 Ланс — Брест 3:1 Голы: 0:1 Мама Бальде (24'), 1:1 Флорьян Товен (пенальти) (60'), 2:1 Морган Гилавоги (79'), 3:1 Адриен Томассон (90 + 2') Ланс: Робин Риссер, Жонатан Гради, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Рубен Агилар (Сауд Абдул Хамид, 76'), Дейер Мачадо (Самсон Байду, 46'), Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен (Anthony Bermont, 76'), Уэсли Саид (Флорьян Сотока, 90'), Rayan Fofana (Морган Гилавоги, 76') Брест: Радослав Маецки, Брэдли Локо (Raphael Le Guen, 87'), Жюльен Ле Кардинал, Кенни Лала, Мама Бальде (Амиду Макалу, 75'), Уго Маньетти, Жорис Шотар (Saliou Diop, 86'), Камори Думбия (Justin Bourgault, 75'), Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо (Грегуар Кудер, 60'), Michel Diaz Предупреждения: Людовик Ажорк (45'), Уго Маньетти (48'), Кенни Лала (58'), Рубен Агилар (69') Удаление: Радослав Маецки (55')

Уже в дебюте хозяева нащупали ритм: Маланг Сарр с пяти метров упёрся в Радослава Маецкого, 19-летний Райан Фофана с лёта чиркнул мячом о штангу. И всё же первым укусил соперника именно «Брест»: после грубого касания в центре поля Людовик Ажорк перехватил мяч и тут же отпасовал Камори Думбия в разрез — Мама Бальде убежал и качественно пробил Робена Риссера в ближний. У гостей — первый точный удар, у хозяев — дежавю стартового тура против «Лиона»: много давления, мало выхлопа.

«Брест» мог удвоить — Думбия снова проверил реакцию Риссера на 26-й минуте. «Ланс», наоборот, затянул пружину: навалы, угловые, полумоменты — и всё это под оглушительный хор «Боллара». Но к перерыву на табло упёртые 0:1, а у Пьера Сажа — неприятный флешбек: команда создаёт, соперник наказывает.

Брест празднует гол gettyimages.com

Поворот сюжета: красная Мацецкому, ВАР и «двойное наказание»

После перерыва игра быстро сломалась там, где «Брест» казался надёжнее всего — в воротах. На 54-й минуте Фофана рванул за спину, Маецкий выскочил на перехват и срубил форварда — арбитр сразу достал красную и показал на «точку».

Удаление Маецкого gettyimages.com

ВАР проверил место фола: внутри штрафной. Красная осталась в силе, хотя «Брест» кипел из-за «двойного наказания» (пенальти + удаление), игроки приводили тонну аргументов о попытке сыграть в мяч. К точке подошёл Флориан Товен — дебютный гол за «Ланс», удар низом просвистел под вышедшим дублёром Грегуаром Кудером.

Флориан Товен празднует гол gettyimages.com

Дальше «кроваво-золотые» шли волнами. Кудер вытянул удар Уэсли Саида на 62-й минуте, справился с неприятным тычком Самсона Байду буквально в следующей атаке, выстоял после плотного выстрела Маттьё Юдоля и дальней пушки Юссуфа Фофана. Но без одного полевого «Брест» всё чаще защищался на износ, а штрафная превращалась в тир. «Боллар» чувствовал запах переворота и гнал команду вперёд.

Гола дождались с подачи «второго темпа», а поставил точку капитан

Развязка назревала на стандарте — и пришла с подбора. После очередной подачи Ажорк вынес мяч к линии, Мамаду Сангаре зарядил в толпу, рикошет — и ровно на ногу Моргану Гилавоги. Форвард, которого всю неделю сватали в «Саутгемптон», с близкой дистанции не промахнулся — а стадион ушёл в режим сейсмической активности.

Игроки Ланса празднуют второй гол gettyimages.com

«Брест» пытался сбросить удушье, но без Маецкого и с уставшей линией обороны попадал в одни и те же ловушки: быстрый перевод, ранний кросс, добивание. Уже в добавленное время Сауд Абдулхамид прострелил в штрафную на Адриена Томассона — капитан тычком довёл счёт до 3:1.

Адриен Томассон празднует гол gettyimages.com

«Нас держали за собак»: брестский гнев и длинный след судейства

Судейский узел не распутался и после свистка. Удаление Маецкого стало спусковым крючком для брестской ярости: правый защитник Кенни Лала в прямом эфире жаловался на манеру общения арбитра («нас держат за собак», «разговаривают только с капитаном, а мы тоже участники»), а напряжение докатилось до флеш-зоны.

Ланс — Брест gettyimages.com

Капитан Юго Маньетти схлопотал вторую жёлтую уже после матча за эмоции, главный тренер Эрик Руа — прямую красную за «имейте здравый смысл». «Брест» уедет в паузу с нулём побед и тяжёлым осадком от ключевого эпизода; у команды снова сорвалась конструкция, которая первые полчаса выглядела солидной и клинически эффективной.

«Ланс» же получил гораздо больше, чем просто три очка. Товен снял психологический блок с пенальти — это его 87-й гол в Лиге 1 и первый с марта-2021 (символично — тоже против «Бреста»). Гилавоги в статусе человека на чемоданах принёс победный мяч и, возможно, попрощался без особой горечи. Томассон подтвердил, что в этой версии «Санг-е-Ор» капитан не только говорит, но и завершает. А стадион ещё раз доказал свою силу: когда «Боллар» превращается в стихию, соперник дрожит — особенно в меньшинстве.