«Ланс» после победы над «Гавром» имеет 3 очка. «Брест» пока без побед с одним пунктом в активе.
В очной серии «Ланс» выиграл три поединка подряд. В последнем матче хозяева победили 3:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.92 на победу «Ланса», 3.75 на ничью, 4.15 на победу «Бреста».
- Эксперты LiveSport прогнозируют результативный футбол.
- Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.
Трансляция матча
