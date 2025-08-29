В третьем туре чемпионата Франциисыграет сна стадионе «Боллар-Делелис». Игра состоится 29 августа в 21:45 мск.

«Ланс» после победы над «Гавром» имеет 3 очка. «Брест» пока без побед с одним пунктом в активе.

В очной серии «Ланс» выиграл три поединка подряд. В последнем матче хозяева победили 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.92 на победу «Ланса», 3.75 на ничью, 4.15 на победу «Бреста».

Эксперты LiveSport прогнозируют результативный футбол.

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Брест» смотрите на LiveCup.Run.

