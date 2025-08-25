Перерыв Удинезе — ВеронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Тудор: В матче с «Пармой» мы показали себя крепкой командой

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Парма
    Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал матч первого тура Серии А с «Пармой» (2:0).

    Игор Тудор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Тудор

    «Я рад. На старте сезона всегда есть некое напряжение из-за неизвестности, поэтому парни заслужили похвалу. "Парма" хорошо оборонялась, а мы здорово справились с их контратаками, ожидая правильного момента для нанесения удара. Мы проявили себя как крепкая команда и не пропустили ни одного мяча.

    Это нормально, когда на ранней стадии сезона возникают определённые трудности. На флангах мы могли бы перемещать мяч и быстрее, но я уверен в том, что мы станем лучше», — цитирует хорвата сайт «старой синьоры».

    Календарь и таблица Серии А

    Голы в составе «Ювентуса» забил новичок Джонатан Дэвид и Душан Влахович. Во втором туре команда отправится в гости к «Дженоа».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры