Тудор: В матче с «Пармой» мы показали себя крепкой командой

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал матч первого тура Серии А с «Пармой» (2:0).

«Я рад. На старте сезона всегда есть некое напряжение из-за неизвестности, поэтому парни заслужили похвалу. "Парма" хорошо оборонялась, а мы здорово справились с их контратаками, ожидая правильного момента для нанесения удара. Мы проявили себя как крепкая команда и не пропустили ни одного мяча.

Это нормально, когда на ранней стадии сезона возникают определённые трудности. На флангах мы могли бы перемещать мяч и быстрее, но я уверен в том, что мы станем лучше», — цитирует хорвата сайт «старой синьоры».

Голы в составе «Ювентуса» забил новичок Джонатан Дэвид и Душан Влахович. Во втором туре команда отправится в гости к «Дженоа».