Комличенко: Ничья с «Ростовом», как поражение

Нападающийвысказался о матче против(3:3).

«Не получилось удержать преимущество в два мяча. Сегодня потеряли два очка. Мы неудачно вышли на второй тайм. Старт сезона получился неплохим, но всегда можно лучше. Если бы были все победы, было бы лучше. Максимально обидно в таком матче, как с "Ростовом", терять три очка. Можно сказать, что это как поражение. Мы обязаны доводить такие игры до победы. "Ростов" тяжеловат. Стали играть попроще — вся борьба впереди. Но ничего, стараются», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).