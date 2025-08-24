2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    Комличенко: Ничья с «Ростовом», как поражение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Ростов
    Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о матче против «Ростова» (3:3).

    Николай Комличенко
    Николай Комличенко

    «Не получилось удержать преимущество в два мяча. Сегодня потеряли два очка. Мы неудачно вышли на второй тайм. Старт сезона получился неплохим, но всегда можно лучше. Если бы были все победы, было бы лучше. Максимально обидно в таком матче, как с "Ростовом", терять три очка. Можно сказать, что это как поражение. Мы обязаны доводить такие игры до победы. "Ростов" тяжеловат. Стали играть попроще — вся борьба впереди. Но ничего, стараются», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).

