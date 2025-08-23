2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
    Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Шпилевский: После такого поражения тяжело найти какой‑то позитив

    Футбол РПЛ Динамо Нижний Новгород
    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о матче против «Динамо» (0:3).

    Алексей Шпилевский
    Алексей Шпилевский

    «После такого поражения тяжело найти какой‑то позитив. Сами себе голы забили. Мы не цепляемся за мячи. К сожалению, пока мы способны только на это. Ребята стараются, делают как могут, но тяжело переломить это.

    После замен был очень зол, замены не помогли, я не чувствовал желания. Мы не имеем права уступать в борьбе, в агрессии, в желании бежать. Это ни в какие рамки не лезет. После замен у нас не было шансов что‑то зацепить. Так действовать нельзя.

    Я зол на ребят, которые, к сожалению, не выполнили базовые вещи: страдать на поле, помогать друг другу, до конца биться», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Пари НН» — на 15-й позиции (3).

