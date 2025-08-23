Шпилевский: После такого поражения тяжело найти какой‑то позитив

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«После такого поражения тяжело найти какой‑то позитив. Сами себе голы забили. Мы не цепляемся за мячи. К сожалению, пока мы способны только на это. Ребята стараются, делают как могут, но тяжело переломить это.

После замен был очень зол, замены не помогли, я не чувствовал желания. Мы не имеем права уступать в борьбе, в агрессии, в желании бежать. Это ни в какие рамки не лезет. После замен у нас не было шансов что‑то зацепить. Так действовать нельзя.

Я зол на ребят, которые, к сожалению, не выполнили базовые вещи: страдать на поле, помогать друг другу, до конца биться», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Пари НН» — на 15-й позиции (3).