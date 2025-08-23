«Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»

Пабло Солари Фото: globallookpress.com
Пабло Солари открыл счет на 57-й минуте, Кристофер Мартинс удвоил преимущество «красно-белых» на 73-й минуте поединка.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Спартак 0:2
Голы: 0:1 Пабло Солари (57'), 0:2 Martins C. (73') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов (Руслан Безруков, 90'), Богдан Йочич (Александар Юкич, 46'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Олег Иванов, 79'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку (Никола Чумич, 89') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич (Guziev E., '), Маркос Маркиньос (Пабло Солари, 46'), Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Леви Гарсия, 90'), Манфред Угальде (Игорь Дмитриев, 90'), Martins C. (Роман Зобнин, 84'), Fernandes G. Предупреждение: Богдан Йочич (35')
«Спартак» поднялся на 7-е место с 8 очками, «Рубин» остается пока что на 4-й строчке РПЛ с 10 баллами.
30 августа «Спартак» на своем поле примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях против «Оренбурга».