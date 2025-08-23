1-й таймБайер — ХоффенхаймОнлайн
    «Байер» — «Хоффенхайм». Онлайн, прямая трансляция
    «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»

    «Рубин» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Спартак
    «Спартак» в гостевом матче 6-го тура РПЛ одержал победу над «Рубином» — 2:0.

    Пабло Солари
    Пабло Солари

    Пабло Солари открыл счет на 57-й минуте, Кристофер Мартинс удвоил преимущество «красно-белых» на 73-й минуте поединка.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Пабло Солари (57'), 0:2 Martins C. (73') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов (Руслан Безруков, 90'), Богдан Йочич (Александар Юкич, 46'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Олег Иванов, 79'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку (Никола Чумич, 89') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич (Guziev E., '), Маркос Маркиньос (Пабло Солари, 46'), Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Леви Гарсия, 90'), Манфред Угальде (Игорь Дмитриев, 90'), Martins C. (Роман Зобнин, 84'), Fernandes G. Предупреждение: Богдан Йочич (35')

    «Спартак» поднялся на 7-е место с 8 очками, «Рубин» остается пока что на 4-й строчке РПЛ с 10 баллами.

    Календарь и таблица РПЛ

    30 августа «Спартак» на своем поле примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях против «Оренбурга».

