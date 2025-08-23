Матео Кассьера может продолжить карьеру в чемпионате Мексики

Мексиканский клубпроявляет интерес к подписанию нападающего

По информации 365Scores, стороны уже ведут переговоры о переходе 28-летнего колумбийца, при этом сумма трансфера оценивается в диапазоне от 8,5 до 10,5 миллионов евро.

Сам Кассьерра готов сменить клуб, чтобы повысить свои шансы на вызов в сборную Колумбии, особенно в преддверии чемпионата мира 2026 года. Помимо «Монтеррея», интерес к футболисту проявляют клубы из Европы и Бразилии, но мексиканский клуб имеет преимущество благодаря финансовым возможностям и географической близости к родной стране игрока.

Матео Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В сезоне 2025/26 форвард сыграл шесть матчей во всех турнирах и забил пять голов.