    «Челябинск» смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

    «Челябинск» — «Сокол»: счет матча 3:1, обзор голов

    «Челябинск» одержал домашнюю победу над саратовским «Соколом» в матче 6-го тура Первой лиги со счетом 3:1.

    Вильфрид Эза
    Вильфрид Эза

    Счет в матче для «Челябинска» открыл Тимофей Комиссаров на 15-й минуте. Вильфрид Эза удвоил преимущество на 21-й минуте. Гости сократили счет на 47-й минуте. Отличился Артём Быков. Рамазан Гаджимурадов забил третий мяч «Челябинск» на 63-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Челябинск — Сокол 3:1
    Голы: 1:0 Komissarov T. (15'), 2:0 Eza W. (20'), 2:1 Артём Быков (47'), 3:1 Рамазан Гаджимурадов (64') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Рамазан Гаджимурадов, Константин Кертанов, Алан Чочиев, Владислав Левин, Денис Самойлов, Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Eza W., Komissarov T. Сокол: Михаил Левашов, Аллон Бутаев, Иван Чуриков, Владимир Ковачевич, Никита Печенкин, Руслан Дауров, Роман Ермолин, Владислав Лазарев, Вадим Шпитальный, Сергей Грибов, Gloydman N.

    «Челябинск» выиграл свой четвёртый матч в шести играх на старте сезона и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сокол» с четырьмя очками располагается на 15-й позиции.

