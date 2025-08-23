«Челябинск» смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

одержал домашнюю победу над саратовскимв матче 6-го тура Первой лиги со счетом 3:1.

Счет в матче для «Челябинска» открыл Тимофей Комиссаров на 15-й минуте. Вильфрид Эза удвоил преимущество на 21-й минуте. Гости сократили счет на 47-й минуте. Отличился Артём Быков. Рамазан Гаджимурадов забил третий мяч «Челябинск» на 63-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Челябинск — Сокол 3:1 Голы: 1:0 Komissarov T. (15'), 2:0 Eza W. (20'), 2:1 Артём Быков (47'), 3:1 Рамазан Гаджимурадов (64') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Рамазан Гаджимурадов, Константин Кертанов, Алан Чочиев, Владислав Левин, Денис Самойлов, Тимур Жамалетдинов, Tuseev I., Eza W., Komissarov T. Сокол: Михаил Левашов, Аллон Бутаев, Иван Чуриков, Владимир Ковачевич, Никита Печенкин, Руслан Дауров, Роман Ермолин, Владислав Лазарев, Вадим Шпитальный, Сергей Грибов, Gloydman N.

«Челябинск» выиграл свой четвёртый матч в шести играх на старте сезона и с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Сокол» с четырьмя очками располагается на 15-й позиции.