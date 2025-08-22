«Оренбург» в прошлом туре одержал первую победу в сезоне, выиграв у 2:1 у «Акрона». Сейчас у клуба 5 очков и 11-е место в таблице.
«Ахмат» сегодня в случае победы продлит серию до трех поединков. Ранее грозненцы одолели «Зенит» и «Крылья Советов». Клуб имеет 6 очков и находится на 9-м месте.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают поставить на победу «Оренбурга» за 3.15, на «Ахмат» можно поставить с коэффициентом 2.26.
- Эксперты LiveSport считают, что у «Ахмата» хорошие шансы на успех.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Оренбурга» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.