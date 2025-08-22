В матче 6-го тура российской Премьер-лигипроведут очную встречу, которая состоится 22 августа в 18:00 мск.

«Оренбург» в прошлом туре одержал первую победу в сезоне, выиграв у 2:1 у «Акрона». Сейчас у клуба 5 очков и 11-е место в таблице.

«Ахмат» сегодня в случае победы продлит серию до трех поединков. Ранее грозненцы одолели «Зенит» и «Крылья Советов». Клуб имеет 6 очков и находится на 9-м месте.

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают поставить на победу «Оренбурга» за 3.15, на «Ахмат» можно поставить с коэффициентом 2.26.

Эксперты LiveSport считают, что у «Ахмата» хорошие шансы на успех.

Искусственный интеллект уверен в победе «Оренбурга» со счетом 1:0.

